تراند اليوم : صينية الجمبري بالخضار

الطريقة:

1- قطّعي البصل شرايح رفيعة، ثم حوسيه في الزيت مع الثوم المفروم حتى يصبح لونهم دهبي، وقطّعي الكرفس والزعتر قطع صغيرة، وضعيهم مع البصل واقليهم مع بعض. 2- قطعي الجزر والفلفل والبطاطس والكوسة والفلفل الحامي صوابع رفيعة، وحطيهم مع البصل، وحوسي كل الخضار مع بعض لحد ما يستوي نصف تسوية. 3- بعد ذلك ضعي معهم الجمبري بقشره، وتبّليهم بالملح والفلفل والكمون، وضعي عليهم عصير الطماطم، وقلبيهم على النار لمدة 5 دقائق. 4- بعد ما تستوي نصف استواء ، حطي ورق قصدير في صينية، واقلبي عليه الجمبري بالخضروات وعليهم 1/ 4 كوب ماء أو صلصة طماطم، ثم اقفلي القصدير عليه. 5- أدخلي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق، وبعدين طلّعيه من الفرن وقدّميه.. بالهنا والشفا.