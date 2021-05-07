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تراند اليوم : صينية الجمبري بالخضار

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المقادير: 

½ كيلو جمبري 2 حبة فلفل ألوان 2 فص ثوم مفروم 2 ملعقة زيت زيتون حبة بصل متوسطة ملعقة صغيرة كمون ½ كوب صلصة طماطم حبة بطاطس فلفل حامي كرفس وزعتر حبة كوسة ملح وفلفل حبة جزر

الطريقة: 

1- قطّعي البصل شرايح رفيعة، ثم حوسيه في الزيت مع الثوم المفروم حتى يصبح لونهم دهبي، وقطّعي الكرفس والزعتر قطع صغيرة، وضعيهم مع البصل واقليهم مع بعض. 2- قطعي الجزر والفلفل والبطاطس والكوسة والفلفل الحامي صوابع رفيعة، وحطيهم مع البصل، وحوسي كل الخضار مع بعض لحد ما يستوي نصف تسوية. 3- بعد ذلك ضعي معهم الجمبري بقشره، وتبّليهم بالملح والفلفل والكمون، وضعي عليهم عصير الطماطم، وقلبيهم على النار لمدة 5 دقائق. 4- بعد ما تستوي نصف استواء ، حطي ورق قصدير في صينية، واقلبي عليه الجمبري بالخضروات وعليهم 1/ 4 كوب ماء أو صلصة طماطم، ثم اقفلي القصدير عليه. 5- أدخلي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق، وبعدين طلّعيه من الفرن وقدّميه.. بالهنا والشفا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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