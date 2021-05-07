تراند اليوم : الجمبري المقرمش

الطريقة:

1- ينظف الجمبري ويزال القشر مع الاحتفاظ بالذيل متصل بحبة الجمبري ثم يشق من الخلف لنزيل العرق الدموي الموجود به ثم يتبل بالتوابل وعصير الليمون ثم يرفع فى مزيج البيض المضروب واللبن ثم تغمس في الكورن فليكس المطحون والمتبل بنفس توابل التتبيلة ونضغط عليها جيدا بيدنا ثم نضعها ترتاح في الثلاجة او الفريزر حتى وقت القلي. 2- نسخن الزيت ونسقط حبات الجمبري حتي تأخذ لون ذهبي جميل وترش بالملح والفلفل الاسود بعد قليها، وتقدم وبالهنا والشفا