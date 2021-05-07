تراند اليوم : بالصور : العثور على جثة كائن غامض

واشنطن / مشرق نيوز

عثرت سيدة أمريكية على جثة كائن غامض في حديقة منزلها، في منطقة سان خوسية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت "جيانا بوبنس" إنها سمعت أصوات صراخ في الحديقة، وعندما خرجت لاستطلاع الأمر وجدت جثة الكائن الغريب.

ونشرت "جينا" عبر حسابها على "فيس بوك" صورًا للكائن البشع الذي عثرت عليه، الذي بدا وكأنه مسخ مشوه له رأس ضخمة وساقان رفيعتان.

وعلقت على الصور بقولها: "لم أكن أرغب في نشر الصور، لكني لا أستطيع التوقف عن معرفة هذا الشيء، لقد سمعت صوتًا كالصراخ، في الحادية والنصف مساءً وعندما خرجت إلى الفناء وجدت هذا الشيء ميتًا.

وتباينت ردود الأفعال حول الصور، حيث ربط البعض بينها وبين الأضواء الساطعة التي شهدتها سماء كاليفورنيا قبل يومين، وقالوا إنها جثة كائن فضائي سقطت من طبق طائر تحطم فوق المنطقة، وتسترت الحكومة الأمريكية على الحادث كعادتها.

وزعم أصحاب هذه الرواية أن البحرية الأمريكية، ادعت أن الأضواء الساطعة نتجت عن تجارب صواريخ باليستية في محاولة للتغطية على حادث تحطم الطبق الطائر بإيعاز من الـC I A.

وكان البعض الآخر أكثر واقعية، حيث رأى أن الجثة ربما تكون بقايا "جنين غزال" تم إجهاضه، وتعرض لهجوم من حيوان مفترس والتهم جزءًا منه.

الغريب أن إدارة "فيس بوك" قامت بحذف الصور التي نشرتها جينا، وعندما قام بعض الأشخاص بإعادة نشرها عبر حساباتهم مرة أخرى، في محاولة للحصول على إجابة حول طبيعة الكائن، فوجئوا بحذف الصور بواسطة فيس بوك.