تراند اليوم : طرق المحافظة على زيت القلي

تكثر في الآونة الأخيرة استهلاك الأغذية التي تُقلى بالزيت في المطابخ، حيث أصبحت هذه الأطباق مكوّن أساسي على موائدنا؛ إلّا أن هناك عدد من الشروط والاحتياطات الواجب اتباعها عند استخدام الزيوت للقلي بسبب المخاطر التي يسببها زيت القلي مع كثرة استخدامه.

لذا نقدم لكِ طرق للمحافظة على زيت القلي عند استخدامه المتكرر لتقدمي وجبة صحية ولذيذة لعائلتك:

- تصفية الزيت مباشرة بواسطة مصفاة أو قطعة قماش رقيقة، لكي لا تلتصق أي قطع باقية من الأطعمة المقلية مع الحذرمن حرارة الزيت.

- تنظيف قطع الأطعمة المُراد قلّيها ممّا علق بها قبل وضعها في الزيت لكي لا يتلوث.

- تجنّب قلي الأطعمة وهي مجمّدة أو مبلّلة أو مملّحة؛ لأن ذلك يزيد من سرعة تأكسد الزيت.

-عدم تغطية مقلاة الزيت أثناء القلي لضمان عدم تكاثف بخار الماء على الزيت ممّا يعيق خروج الرطوبة و يزيد درجة تحلّل الزيت.

-عند الانتهاء من القلي أغلقي النار عن الزيت لتجنّب ارتفاع حرارته ومن ثم احتراقه.

- عدم الخلط نهائياً بين الزيت الجديد واّخر قديم.

- تخزين الزيت في مكان بارد ومعتم.

- الحرص على عدم تكرار القلي بالزيت نفسه لأكثر من ثلاث مرات.

- عدم استعمال مقلاة مصنوعة من الحديد أو النحاس لأنها تسرّع من تلف الزيت.

- تنظيف المقلاة والسلال من الزيت المتبقي من عملية القلي بانتظام لمنع تراكمها على الجوانب.