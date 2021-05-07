تراند اليوم : فتاة سعودية تأكل بعد 10 سنوات

تمكنت فتاة سعودية تبلغ من العمر 13 عاماً، تُدعى أُحد، من مدينة مكة المكرمة، من تناول الطعام للمرة الاولى منذ 10 سنوات.

وقال موقع "أنحاء" السعودي، إن الفتاة عاشت طوال سنوات على شرب السوائل فقط، لأنها كانت تعاني ورم في المريء.

وكانت الفتاة أصيبت بمرض نادر في المريء وهي في الثالثة من عمرها، نتج عنه تكوّن ورم حميد يصل إلى 12 سم يسد مجرى الطعام، وتم علاجها في مومباي الهندية.

واستطاعت أن تحقق حلم حياتها بأكل الطعام بدلاً من السوائل، وبعد 8 أيام من الجراحة، سمح لها الطبيب بأكل قطعة من الكيك.

وقصدت عائلة أُحد، أكثر من دولة مجاورة للمملكة بحثاً عن علاج، لكن الأطباء كانوا يتخوفون من خطورة الجراحة على الفتاة لصغر سنها، حتى ذهبت إلى المعهد الآسيوي للأورام في مومباي، ، فكانت الجراحة التي استمرت 4 ساعات ناجحة.