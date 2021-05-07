تراند اليوم : ما هي الطرق السليمة لتخزين الأرز البيتي ؟

لا يخلو أيّ منزل من الأرز فهو يعد من الحبوب التي تُستهلك بكميات كبيرة، وتدخل في إعداد الكثير من الوجبات الغذائية سواء في مشارق الأرض أو مغاربها. وعليه لا بدّ لك من معرفة الطرق السليمة لتخزين الأرز والمحافظة عليها في حال كانت كمياتها لديك كبيرة، ذلك أن الطرق الغير صحيحة قد تفسد القيمة الغذائية للأرز.

اﻷرز اﻷبيض

هذا النوع من اﻷرز يمكن تخزينه لفترات طويلة تصل لعدة سنوات طالما تمّ الاحتفاظ به في مكان جاف ونظيف. وينصح باتباع الخطوات اﻵتية:

- إذا كنت ستخزنين كمية كبيرة لفترة زمنية طويلة، إخلطي أي نوع من ملح الطعام مع أكياس اﻷرز واحكمي غلقها، ثم ضعيها في مكان جاف كدولاب المطبخ مثلاً أو في الثلاجة إن أمكن.

- لا يتسبب الملح في تغير نكهة اﻷرز لأنه يذوب في المياة حين تقومي بغسل الكمية التي ستستخدمينها في الطهو ولكنه يمنع السوس و الحشرات من الزحف إلى اﻷرز.

- يمكن إفراغ أكياس اﻷرز في علب بلاستيكية نظيفة وتأكدي من أنها جافة تماماً أو برطمانات زجاجية جافة أيضاً واحكمي غلقها جيداً، ويمكنك أن تضيعي بداخلها بعض الملح أيضاً.

الأرز المطهو

يمكنك وضعه في أكياس بلاستيكية بعد أن يبرد تماماً، ثم أحكمي غلقه وضعيه في الفريز إذا كنت ستستخدميه بعد فترة طويلة كإسبوع مثلاً. في حالة استخدامك اﻷرز المطهو خلال يومان يمكنك وضعه في علبة محكمة الغلق في الثلاجة بعد أن يبرد تماماً.

اﻷرز البني

الأرز البني من الصعب تخزينه لفترات طويلة كاﻷرز اﻷبيض، ﻹنه يفسد سريعاً بسبب ما يحتويه من زيوت ومعادن. حيث لا يمكن تخزينه ﻷكثر من 90 يوماً كحد أقصى. .لذلك تعد أفضل طريقة لتخزين اﻷرز البني الغير مطهو هو وضعه في الثلاجة مع إحكام غلقه جيداً.