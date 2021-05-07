تراند اليوم : خضار بالكريمة

اسلقي بماء مملح البطلطس ثم الباذنجان ..بمقلاه سخني زيت الزيتون واضيفي الذرة والخضار والفطر واضيفي البهارات ثم الملفوف والفلفل الحلو والباذنجان والبطاطس المسلوق وقلبيهم ويوضع بالصينية لتجهيز الكريمه بوعاء اضيفي القليل من ماء السلق مع الجبن والقشطة والموزاريلا ويصب فوق الخضار بالصينية ثم يحمر بالفرن

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة