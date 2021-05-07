تراند اليوم : مسلسل المواجهة الحلقة 2 الثانية

مسلسل المواجهة الحلقة 2 الثانية قصة مسلسل المواجهة المنافس القوي لموسم رمضان 2018، الذي يعتبر من ضمن أهم المسلسلات المنتظر خلال الفترة القادمة، والذي يتم التجهيز لها علي وجه السرعة، من أجل الوصول إلي النهاية في الوقت المحدد من قبل شركة الإنتاج التي تشرف علي مسلسل المواجهة، الذي يعتبر من ضمن المسلسلات المشوقة التي يستعد المشاهد لها علي أحر من الجمر، حيث يعتبر هذا العمل بمشرك قوية من نجوم الكويت اللامعين في الوسط الفني في الخليج العربي، والذي يشارك من خلال طاقم مميز، متخصص، في مجال الدراما، ويشرف علي هذا العمل طاقم تصوير، إعداد تحت قيادة المخرج حسين الحليبي، حيث يعود هذا العمل الفني إلي المؤلف المشهور محمد الكندري، نستعرض من هنا أهم الأحداث الواردة في المسلسل بالإضافة إلي قصة مسلسل المواجهة المنافس القوي لموسم رمضان 2018.

أحداث وقصة مسلسل المواجهة

تدور أحداث المسلسل يناقش أهم الأمراض التي تعتبر من الأمراض المزمنة وهو مرض شلل النوم او ما يطلق عليه مصطلح الجاثوم، والذي تعاني منه البطلة، ويكون التعامل مع الأمر خطير من قبل ليالي بطلة المسلسل.

أبطال وفريق عمل مسلسل المواجهة

شارك في هذا العمل الفني العديد من الفنانين المتميزين خلال العمل الفني الدامي في الكويت، وهم، الفنان، حسين منصور، يعقوب عبدالله، فهد باسم، محمد العلوي، نور الغندور، صابرين بورشيد، غرور، وينب غازي، بيهانا، شجون، سعود بوشهري، حمد أشكناني.

القنوات الناقلة وموعد عرض مسلسل المواجهة

يعد الموعد الذي تم تخصيصه من قبل شركة الإنتاج الموسم الحالي لشهر رمضان الكريم لعام 2018 ميلادي الموافق 16 مايو

أما بالنسبة للقنوات التي تعرض المسلسل يتم البحث عنها، وسيتم إرفاق القنوات فور الإعلان عنها.

صور مسلسل المواجهة

تستطيع الحصول علي أجمل الصور المؤثرة من داخل المسلسل الذي ينتظره الجميع من خلال عتبات الفن الجميل، والذي يشارك من خلاله العديد النجوم في الكويت، والعمل تم إنتاجه في دولة الكويت، من هنا نشاهد أجمل الصور عن المسلسل.

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