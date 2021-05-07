تراند اليوم : هاني في المنطاد الحلقة الجديدة مقلب هاني رمزي رمضان 2018 : برنامج هاني رمزي في المنطاد رمضان 2018

هاني في المنطاد الحلقة الثانية مقلب هاني رمزي رمضان 2018 : برنامج هاني رمزي في المنطاد رمضان 2018 برناج هاني رمزي الذي يوقع فيه المشاهير والنجوم في مازق ويضعه تحت العدسات ويصوره ويبثه ليكون موقفه وردة فعلة موضوع حديث الجميع وتفاصيل مقلب هاني رمزي في رمضان 2018 المسمى بالمنطاد تدور حول اقناع النجوم الذي يستضيفهم في البرنامج بركوب المنطاد ومن واثناء الرحلة يحترق المنطاد ويبداء في السقوط وقبل الوصول الي الارض يخرج هاني رمزي ليكشف عن المقلب الذي نال من النجم الذي استضافه البرنامج في حال اظهر خوفه وضعفه من هذا الموقف

تفاصيل مقلب هاني رمزي في رمضان

قلنا ان مقلب هاني رمزي يدور حول اقناع النجوم المستضافة في هذا البرنامج بركوب المنطاد واثناء الرحلة يتم اشعال نار في المنطاد ويبداء المنطاد في السقوط وقبل ان يصل الارض يظهر هاني رمزي ويكشف عن المقلب التي تم تطبيقة على هذا النجم المستضاف في هذه الحلقة لتي تم عرضها على قناة واداعة وطن

هاني في المنطاد

تسبب تسريب تفاصيل برنامج المقالب «هاني في المنطاد» الذي كان سيقدمه الفنان هاني رمزي على قناة ON E، خلال شهر رمضان إلى إلغاء البرنامج، إذ فوجئ مقدم البرنامج بأن جميع الفنانين لديهم علم بتفاصيله، هو ما دفعه إلى التراجع عن عرضه حتى لا يكون العمل فاقد للمصداقية.

وترددت أقاويل بأن ضيف الحلقة الأولى الإعلامي الرياضي سيف زاهر، وخلال تصوير الحلقة اكتشف سيف المقلب مبكراً وفسدت الحلقة، ليقرر هاني استكماله وتصوير الحلقة الثانية على أن يتم تناسي ما حدث في الأولى، وكانت ضيفة الحلقة الثانية الممثلة إلهام شاهين، ولكن الحلقة لم تكتمل حيث حدث نفس أخطاء الحلقة الأولى ليقرر هاني إيقاف البرنامج.

وأشار هاني رمزي إلى أنه لا يعرف من يقف وراء تسريب فكرة برنامجه، ولكنه يسامح من فعل هذا الأمر، ويحمد الله أنه اتخذ قرارا بعدم تقديم البرنامج، رغم أنه كان قرارًا قاسياً، خاصة بعدما اتفق مع قناة على عرضه عليها، وبدأت القناة في عرض إعلان صغير تعلن فيه عن البرنامج.

وقدم هاني رمزي ثلاث برامج مقالب خلال الثلاث سنوات الماضية، وتم عرضها على شاشة «الحياة»، وهي برنامج «هاني هز الجبل» عام 2017، وبرنامج «هاني في الأدغال» عام 2016، «هبوط اضطراري» عام 2015.



