تراند اليوم : تحذير للمواطنين .. شاهدوا ماذا تفعل لعبة "السلايم " المنتشرة في الأسواق بأطفالكم

رام الله / الخليج 365

تنتشر لعبة سلايم Slime اللزجة في الأراضي الفلسطينية ويقبل الأهالي على شرائها لأطفالهم لسهولة وبساطة اللعب بها وقدرتهم على تشكيل أشكال مختلفة من خلالها.

ولعبة "سلايم" هي عبارة عن طين لزج يقال بأنه يخفف التوتر الزائد من الضغوط بسبب ملمسه الين و هي امريكية الصنع وقد ظهرت لأول مرة في منتصف السبعينات بالتحديد عام 1976 ،و بدأ بعدها ينتشر في العالم كله .

وظهرت أضرار ومخاطر قاتلة للأطفال،بسبب هذه اللعبة إذ تم تسجيل عدد الحالات التي أصيبت، في الفترة الأخيرة من الأطفال، بحالات خطيرة من التسمم جراء اللعب بتلك اللعبة المطاطية، أو العجينة السحرية، ليبلغ عددها الآلاف من الأطفال المصابين.

وحذرت مدينة الملك فهد الطبية ممثلة في إدارة مكافحة السموم ، من هذه اللعبة اللزجة خصوصا التي يعدها الأهل و الأطفال في المنزل ، و التي تحتوي على مواد سامة ، و نوهت مدينة الملك فهد الطبية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى تزايد عدد الأطفال الذين يصابون بأنواع مختلفة من السموم بسبب مكونات لعبة Slime السلايم بعد انتشار طريقة عملها عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

أهم مكونات لعبة Slime السلايم





هو مسحوق "البوريك اسيد" المخصص لقتل الحشرات و تعتبر هذه المادة من المواد الخطرة جدا على الجميع ويجب أن يتجنبوا لمسها و استنشاقها و يجب حفظها أساسا بعيدا عن متناول الأطفال لشدة خطورتها

● المكونات الثاني للعبة Slime السلايم الصمغ و الذي بإضافته ينتج تفاعلا كيميائيا لتكوين المادة اللزجة و من الخطر تركه بيد طفل عدا مخاطر الصمغ و رائحته التي تضر بالجهاز التنفسي للكبار و الصغار

● يقوم البعض أيضا من تصنيع لعبة Slime السلايم باستخدام مساحيق الغسيل و المطهرات لينتج عن هذا التفاعل العجينة اللزجة القابلة للتشكيل و هذه المواد خطرة للجميع مثل : ● مادة تيترابورات الصوديوم" المعروف باسم ( البوراكس )

اخطار لعبة السلايم

والتي قد تتسبب بإستخدامها ولمسها المتكرر بإلحاق الأذى بكل من الجهاز الهضمي والعصبي كونها مادة كيميائية مسجلة على لائحة المواد الدولية المسببة للسرطان .





● وتحتوي لعبة Slime السلايم أيضا على العنصر الضار ( كحول متعدد الفاينيل ) و الذي يتسبب بحكة لجميع الأغشية المخاطية في الجسم .

وفي نفس السياق ذكر المواطن محمد عبد الله خبيصة من رام الله ان ابنته يافا طلبت عليه باصرار بشراء لعبة سلايم وذكر المواطن ان طفلته قامت بوضع اللعبة بجانبها اثناء نومها وفي اليوم التالي اصبح وجهها وبطنها قد انتشر فيه الطفح الجلدي

وناشد المواطن عبر صفحته على فيسبوك المواطنين ان لا يخطئوا كما فعل واضاف ان الخلاصة هذا شيء أنا جربته وشفت نتائجه بعد قمت بسؤال أحد الأطباء من أسبوعين لليوم الطفح ما اختفى بنسبة 100% عن جسم يافا.