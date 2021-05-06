تراند اليوم : وزارة التربية اقليم كوردستان نتائج الثالث المتوسط 2018

وزارة التربية اقليم كوردستان نتائج الثالث المتوسط 2018 ، أعلنت وزارة التربية العراقية في اقليم كردستان ( أربيل ) ، يوم الاربعاء في الساعة السابعة، نتائج امتحانات 12 اعدادي و9 اساسي، مؤكدة عدم حصول اي طالب على نسبة 100%. حيث اكدت ان الحصول علي النتائج يكون عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للامتحانات في الوزارة واليكم الروابط التي يمكنكم الحصول عليها من خلال النتائج .

للصف 12 الاعدادي / https://anjam.azmoonakan.org/anjam.aspx

والصف التاسع الثانوي / https://anjam.azmoonakan.org/anjam.aspx

وقال وزير التربية في اقليم كردستان بشتيوان صادق بحضور الطلبة الاوائل ووسائل الاعلام في مؤتمر صحفي في اربيل ان نسبة الامتحانات على مستوى الاقليم لطلبة 12 اعدادي القسم العلمي كانت 28% و18% للادبي و للتاسع الاساسي 65%. اما بالنسبة لنتائج الدور الثالث سيتم اعلامكم بها وسنوفيكم في حال جديد .