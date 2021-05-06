تراند اليوم : السومرية نيوز نتائج الثالث متوسط 2018

نشر موقع السومرية نيوز نتائج الثالث متوسط 2018 ، نتائج العشر مديريات للصف الثالث متوسط 2018 ، وظهرت نتائج الصف الثالث متوسط نتائج مديريات الرصافة الاولى والرصافة الثانية والرصافة الثالثة، اضافة الى محافظات البصرة وديالى والنجف والناصرية وميسان والكوت والقادسية".، موقع السومرية نيوز يعلن نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق الآن، حيث جاري رفع نتائج المرحلة المتوسطة في جميع محافظات العراق على روابط نتائج الثالث متوسط، وصرح محمد إقبال الصيدلي وزير التربية العراقية عن إعلان النتائج على القناة التربوية الفضائية، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلالها بواسطة أرقام التليفونات، ونتابع معكم ظهور نتائج الثالث متوسط 2018 عبر موقع ناجح والسومرية نيوز والنجاح وأيضاً رابط وزارة التربية العراقية.

موقع السومرية نيوز

رابط موقع السومرية نيوز من أهم المواقع الذي يريد الطلاب الدخول إليها من أجل الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، ويُذكر أن نتائج الثالث متوسط تأخرت فترة طويلة بسبب عدم انتهاء الكوادر التدريسية من تصحيح الدفاتر الامتحانية إلى وقت قريب للغاية، ومن الجدير ذكره أن الطلاب يستطيعون الحصول على النتائج من خلال موقع السومرية نيوز.

قدمنا لكم رابط موقع السومرية نيوز وهو من روابط نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق الدور الأول، ومن خلاله يستطيع الطلاب والطالبات بتلك المرحلة التعرف على أخبار النتيجة وموعد إعلانها النهائي عقب اعتمادها من وزير التربية العراقي محمد إقبال الصيدلي، ويعد موقع السومرية من المواقع التي تبنت إعلان نتائج الثالث متوسط في العراق، وسنقدم لكم أخبار نتائج الثالث متوسط 2018 من أجل طمئنة الطلاب على جهدهم طوال العام الدراسي.

نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق الدور الأول

سيحصل الطلاب والطالبات في تلك المرحلة على نتائج الثالث متوسط في العراق الدور الأول 2018 من خلال روابط النتيجة وهي: موقع السومرية نيوز، موقع ناجح أو نجاح، وموقع وزارة التربية العراقية، ويستطيع الطلاب الحصول عليها عبر تسجيل الاسم ورقم التسجيل والمحافظة، وسنواليكم بأخبار وموعد نتيجة الصف الثالث متوسط في العراق 2018.

تأخرت نتائج الثالث متوسط في العراق 2018، بسبب عدم تسليم مدارس كردستان الدفاتر الامتحانية إلى المديريات التعليمية، ومن الجدير ذكره أنها ستظهر بعد قليل في كافة محافظات العراق وهي: أربيل، الأنبار، بابل، بغداد، البصرة، حلبجة، دهوك، القادسية، ديالي، ذي قار، السليمانية، صلاح الدين، كركوك، كربلاء، المثنى، ميسان، النجف، واسط، نينوي، والرصافة الأولى والثانية والثالثة، والكرخ الأول والثاني والثالث.

نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق اليوم جاري رفعها الآن، وستظهر نتائج الثالث متوسط في جميع محافظات العراق على موقع ناجح، ورابط موقع وزارة التربية العراقية، ورابط موقع النجاح، ويُذكر إعلان نسب النجاح، وجاءت في الإسلامية 98%، والعربية 93%، والإنكليزية 77%، والرياضيات 85%، والأحياء 92%، والكيمياء 93%، والفيزياء 90%، والاجتماعيات 68%، ونتابع معكم ظهور نتائج الثالث متوسط 2018.

اليوم الخميس ، جاري تحميل نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق الآن على رابط موقع السومرية نيوز، وبعد قليل سيتم إعلان نسب النجاح في المحافظات العراقية المختلفة.

ويمكنكم زوارنا الاعزاء تحميل نتائج الطلاب من هنا