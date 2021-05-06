تراند اليوم : المفاضلة الثانية في سوريا 2018 الفرع العلمي .. نتائج المفاضلة  لعام 2018

المفاضلة الثانية في سوريا 2018 الفرع العلمي أعلنت وزارة التربية و التعليم في سوريا عن نتائج المفاضلة لعام 2018 والتي تمت بصورة الكترونية من خلال الموقع الرسمي الخاص في وزارة التربية و التعليم، حيث يمكن الدخول على الموقع و الاستعلام عن المفاضلة الثانية في سوريا 2018 الفرع العلمي بطريقة سهلة و سريعة وامنه ، و بدون الحاجة الى بذل الجهد الكبير و العناء في سبيل التعرف على المفاضلة الثانية في سوريا وهي التي يسعي الكثير من الطلاب الحصول عليها لانها المنفذ الوحيد الذي يتيح لهم الفرصة لاستكمال مسيرتهم الدراسية في الجامعات ومختلف التخصصات والتي يرغبون في الالتحاق بها .

نتائج المفاضلة الثانية في سوريا 2018 الفرع العلمي

والتي يمكن معرفة كافة التفاصيل والاستعلام عن جميع التخصصات في الفرع العلمي في الجامعات السورية والتي استطاعت تواصل عملها ودعمها للمسيرة التعليمية علي الرغم من الاوضاع الصعبة التي تعيشها سوريا ونوهت وزارة التربية والتعليم عن المفاضلة التانية في سوريا 2018 الفرع العلمي من خلال زيارة الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم الرسمي والذي اعلن عن النتائج منذ عدة ساعات .

نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم الثلاثي أو برقم اكتتاب الطالب يكون متاحا يوم الخميس الموافق 28/6/2018، عقب انتهاء المصححين والمراجعين من كافة عمليات فرز ومراجعة درجات الطلاب، ورفع كشوفات أسماء الناجحين في الثانوية العامة بسوريا لاعتمادها رسميا، وأخيرا الإعلان عن أسماء أوائل شهادة البكالوريا 2018 بسوريا حسب المحافظة ثم تحميلها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية في سوريا لنتائج الامتحانات.