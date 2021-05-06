تراند اليوم : سمبوسة الدجاج المقرمشة

الطريقة:

تخلط كل مكونات الدقيق مع بعض وتعجن جيداً بالعجان اسهل حتى نحصل على عجينه متماسكه ثم تترك ترتاح لمدة نص ساعه ثم تفرد العجينه فرد رفيع ثم تشكل بالجهاز الخاص بالسمبوسه على شكل المثلث كما ‏​فـ♡ـي الصوره وتحشى بالدجاج المفروم او اللحم على حسب الرغبه او جبن الشيدر جداً لذيذه ثم تقلى ‏​فـ♡ـي الزيت وتوضع على ورق المطبخ حتى يمتص الزيت ثم تقدم ‏​فـ♡ـي طبق التقديم