تراند اليوم : الأطعمة التي تعزز الخصوبة وتزيد إحتمال فرصة الحمل

إليكِ سيدتي نقدم قائمة بأهم الأطعمة التي تعزز الخصوبة وتزيد من احتمال فرصة الحمل:

*البقوليات: كشف باحثون في جامعة هارفرد الأمريكية أن 61 في المئة من النساء اللاتي يتناولن البروتينات النباتية المتوافرة في البقوليات كالفاصولياء والحمّص، يزداد معدّل خصوبتهن وبالتالي، تزيد فرصهن في حدوث الحمل.

*المثلجات: نعم.. المثلجات! حيث وجدت دراسة بجامعة هارفرد أن تناول حصة أو حصتين يومياً من الحليب الكامل الدسم أو المنتجات الغنية به كالمثلجات أو الآيس كريم يحمي من عقم المبايض. كما كشفت أن إزلة الدسم من الحليب يؤثر على الهرمونات الجنسية، وبالتالي يقلل من فرص الحمل.

*الخضراوات الورقية: تحتوي السبانخ والجرجير والقرنبيط على نسبة عالية من حمض الفوليك وفيتامين B، حيث أظهرت الدراسات أنها تحسّن عملية التبويض. كما أن الرجال الذين يتناولون جرعات من حمض الفوليك تزيد صحة الحيوانات المنوية لديهم، الأمر الذي يقلل بالتالي من احتمال الإجهاض.

*بذور اليقطين: تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من الحديد. ووجدت دراسة أن النساء اللاتي يتناولن أغذية تحتوي على الحديد أقل عرضة لمواجهة مشكلات الحمل.

*الخبز الأسمر: وجدت دراسة أن الكربوهيدرات المعقدة، الموجودة في الخبز الأسمر، تستغرق وقتاً أطول في الهضم، مما يساعد على الحفاظ على مستوى السكر في الدم وزيادة الأنسولين، وبالتالي تعزيز الهرمونات الجنسية وزيادة فرصة الحمل.

*زيت الزيتون: زيت الزيتون من الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على زيادة الأنسولين وتقليل الإلتهابات في الجسم، التي تؤثراً سلباً على التبويض والحمل، لذلك يفضل استخدامه مع السلطة أو أثناء الطهي.

*سمك السلمون: الأسماك الغنية بالأوميجا 3 تساعد على تنظيم الهرمونات التناسلية وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية. والسلمون خصوصاً يحتوي على النسبة الأمثل التي تدعم الحمل.