تراند اليوم : كبة الأرز (كبة حلب)

الطريقة:

١. يُسلق الأرز بكمية زائدة من الماء، ويضاف إليه مكعبات البطاطا وكذلك الكركم والفلفل الأسود والملح، ويترك حتى يطهى تماماً، حيث يتضاعف حجم حبات الأرز ويكون قابل للعجن. ٢. لتحضير حشو اللحم، يوضع القليل من الزيت في مقلاة متوسطة الحجم ويُقلى اللحم المفروم مع البصل المفروم والبقدونس وجميع التوابل من جوزة الطيب واللومي (النومي بصرة) والملح والفلفل الأسود، مع التقليب بين فترة وأخرى حتى يصبح الحشو جاهزاً من دون سوائل.. ٣. يُترك الأرز ليبرد قليلاً ومن ثم يتم عجنه إما بماكنة العجن أو يدوياً ويضاف إليه بعض الدقيق لزيادة تماسكه، وبذلك يصبح العجين متماسكاً على الرغم من الشعور بحبات الأرز مكسرة في العجين. ٤. لتكوين حبات الكبة، تُكور العجين بشكل كرات قطرها 3 سم، ويستعان بالماء للتقليل من إلتساق العجين باليد، ومن ثم يستخدم أصبع السبابة لتكوين حفرة في كرة العجين والتي تُحشى بالقليل من حشو اللحم، ومن ثم تُختم الحفرة بالعجين ويُضغط على الكرة المحشوة من الجهتين بين راحتي اليدين لتكوين الشكل التقليدي للكبة ٥. تُقلى حبات الكبة في الزيت المسبق تسخينه لمدة 5 دقائق، ثم تُقلب على الوجه الآخر حتى يصبح لونها ذهبياً مائلا ًإلى البني ومقرمشة من الخارج، طرية من الداخل. ٦. تُقدم الكبة مع السلطة والأعشاب الطازجة ويتم تناولها مع الخبز والخضروات أو تناولها منفردة.