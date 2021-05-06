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تراند اليوم : كباب السالمون والمشروم

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- يُخلط عصير الليمون وزيت الزيتون والشبت والفلفل الحار، في إناءٍ متوسط الحجم

- يُقطع السالمون إلى مكعباتٍ متوسطة الحجم، ثم يُتبل بنصف خليط الليمون والزيت

- يُحضر إناء الطهي على البخار، وإذ لم يوجد، فيمكن إستخدام مصفاةٌ, توضع فوق وعاءٍ به ماء, ويمكن تغطيتها بإحكامٍ

- نحضر أسياخ خشبية طولها حوالي 10 سنتيميتر، ونقوم بوضع المشروم ثم السالمون ثم الفلفل في كل سيخٍ، مع تكرار العملية حتى الإنتهاء من كل المكونات

- ترص أسياخ السالمون والمشروم في الوعاء المُعد للبخار مع التأكد من أن الماء ساخناً وفي حالة الغليان للحصول على البخار (يمكن تنكيه الماء بإضافة ورق غار وقطعاً من البصل والكرفس)

- يُترك السالمون لحوالي عشرة دقائقٍ أو إلى أن ينضج

- نقوم بدهن أسياخ السالمون والمشروم بالمتبقي من خليط الليمون وزيت الزيتون ونتبل بالملح والفلفل قبل التقديم
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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