تراند اليوم : كباب السالمون والمشروم

- يُخلط عصير الليمون وزيت الزيتون والشبت والفلفل الحار، في إناءٍ متوسط الحجم

- يُقطع السالمون إلى مكعباتٍ متوسطة الحجم، ثم يُتبل بنصف خليط الليمون والزيت

- يُحضر إناء الطهي على البخار، وإذ لم يوجد، فيمكن إستخدام مصفاةٌ, توضع فوق وعاءٍ به ماء, ويمكن تغطيتها بإحكامٍ

- نحضر أسياخ خشبية طولها حوالي 10 سنتيميتر، ونقوم بوضع المشروم ثم السالمون ثم الفلفل في كل سيخٍ، مع تكرار العملية حتى الإنتهاء من كل المكونات

- ترص أسياخ السالمون والمشروم في الوعاء المُعد للبخار مع التأكد من أن الماء ساخناً وفي حالة الغليان للحصول على البخار (يمكن تنكيه الماء بإضافة ورق غار وقطعاً من البصل والكرفس)

- يُترك السالمون لحوالي عشرة دقائقٍ أو إلى أن ينضج

- نقوم بدهن أسياخ السالمون والمشروم بالمتبقي من خليط الليمون وزيت الزيتون ونتبل بالملح والفلفل قبل التقديم

