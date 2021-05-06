تراند اليوم : بيتزا الدجاج بالصلصة الباربكيو

الطريقة:

طريقة عمل الدجاج: 1 - غسلي صدور الدجاج بالماء، ثم جففي بورق المطبخ، ورصي فى صحن كبير. 2 - اسكبي الزيت والملح والفلفل على صدور الدجاج، ودعكيها جيداً باليد بالخليط حتى يغطيها، ثم يغلف الصحن بورق النايلون ويترك فى البراد لمدة ½ ساعة. 3 - سخني الشواية المنزلية على نار متوسطة، ومن ثم اخرجي صدور الدجاج من البراد ورصيها على الشواية. 4 - اشوي الصدور الدجاج لمدة 6 دقائق على كل جانب أو حتى ينضج الدجاج ويأخذ اللون البنى المتوسط. 5 - تنتقل الصدور إلى صحن وتركيها حتى تبرد قليلاً، ثم قطعيها بواسطة سكين حاد إلى شرائح صغيرة، وتترك جانباً لحين الحاجة إليها. طريقة عمل الحشو: 1 - قطعي البصلة إلى نصفين، ثم قطعيها إلى شرائح رفيعة. 2 - سخني الزيت فى مقلاة كبيرة على نار متوسطة، واضيفي إليها شرائح البصل وتقلب به لحوالى 5 دقائق أو حتى يلين فقط دون تَحمير. 3- اضيفي شرائح الدجاج إلى البصل، واضيفي إليها كوب من صلصة الباربكيو، وقلبي الخليط واتركيه حتى يصبح الدجاج رطباً وساخناً، ثم يرفع من على النار. طريقة عمل البيتزا: 1 - اضيفي الخميرة والسكر إلى الماء الدافئ، ويقلب ويُترك لمدة دقائق حتى يختمر. 2 - اسكبي الطحين والخميرة والملح والزيت فى وعاء العجانة أو الكبة، واعجني المكونات جيداً حتى تمتزج ببعضها وتصبح عجيناً ناعماً قابلاً للتشكيل. 3 - ادهني وعاء عميق بقليل من الزيت، وانقلي إليه العجين ويُغطى بورق النايلون، ويُترك فى مكان دافئ لمدة 20 دقيقة على الأقل أو حتى يختمر العجين ويتضاعف حجمه. 4 - سخني الفرن على حرارة عالية، وتدهن صينية خَبز كبيرة بالقليل من الزيت. 5 -انثري الطحين على الطاولة، ويفرد عليه العجين بالنشابة على شكل دائرة، وافرديها فى صينية الخَبز ويغطى بمنشفة مطبخ ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يرتاح قليلاً. 6 - اسكبي كمية من صوص الباربكيو على العجين، ويفرد عليه بإستخدام ظهر الملعقة كطبقة رقيقة، مع الحرص على عدم وصول الصوص إلى مسافة 2 سم من أطراف العجين. 7 - انثري ¾ كمية جبن الموتزاريلا على العجين، ويليه طبقة من شرائح الدجاج والبصل. 8 - ثم انثري جبن الشيدر المدخن على كامل الحشو، ثم الكمية المتبقية من جبن الموتزاريلا. 9 - بواسطة فرشاة للدهن، تدهن الأطراف الخارجية من العجين بقليل من زيت الزيتون. 10- تُخبز البيتزا فى فرن عالى الحرارة من 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تأخذ أطراف البيتزا اللون الذهبى. 11- اخرجي البيتزا من الفرن، وانثري عليها أوراق البقدونس. وصحة وهنا