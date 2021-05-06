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تراند اليوم : بيتزا الدجاج بالصلصة الباربكيو

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المقادير: 

مكونات البيتزا: - 2 كوب طحين . - ¼كوب ماء دافئ. - 2 ملعقة كبيرة زيت نباتى. - ½ ملعقة صغيرة سكر. - 1 ملعقة صغيرة ملح. - 2 ملعقة صغيرة خميرة جافة. مكونات الدجاج: - 2 صدر دجاج صغير الحجم. - ¼ ملعقة صغيرة ملح. - ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود. - 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون. مكونات الحشو: - ½ 1 كوب صلصة الباربكيو (الشواء). - 1 بصلة حمراء صغيرة. - 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. - ¾ كوب جبن موتزاريلا مبشورة. - ½ كوب جبن شيدر مدخن مبشورة. - ¼ كوب أوراق بقدونس.

الطريقة: 

طريقة عمل الدجاج: 1 - غسلي صدور الدجاج بالماء، ثم جففي بورق المطبخ، ورصي فى صحن كبير. 2 - اسكبي الزيت والملح والفلفل على صدور الدجاج، ودعكيها جيداً باليد بالخليط حتى يغطيها، ثم يغلف الصحن بورق النايلون ويترك فى البراد لمدة ½ ساعة. 3 - سخني الشواية المنزلية على نار متوسطة، ومن ثم اخرجي صدور الدجاج من البراد ورصيها على الشواية. 4 - اشوي الصدور الدجاج لمدة 6 دقائق على كل جانب أو حتى ينضج الدجاج ويأخذ اللون البنى المتوسط. 5 - تنتقل الصدور إلى صحن وتركيها حتى تبرد قليلاً، ثم قطعيها بواسطة سكين حاد إلى شرائح صغيرة، وتترك جانباً لحين الحاجة إليها. طريقة عمل الحشو: 1 - قطعي البصلة إلى نصفين، ثم قطعيها إلى شرائح رفيعة. 2 - سخني الزيت فى مقلاة كبيرة على نار متوسطة، واضيفي إليها شرائح البصل وتقلب به لحوالى 5 دقائق أو حتى يلين فقط دون تَحمير. 3- اضيفي شرائح الدجاج إلى البصل، واضيفي إليها كوب من صلصة الباربكيو، وقلبي الخليط واتركيه حتى يصبح الدجاج رطباً وساخناً، ثم يرفع من على النار. طريقة عمل البيتزا: 1 - اضيفي الخميرة والسكر إلى الماء الدافئ، ويقلب ويُترك لمدة دقائق حتى يختمر. 2 - اسكبي الطحين والخميرة والملح والزيت فى وعاء العجانة أو الكبة، واعجني المكونات جيداً حتى تمتزج ببعضها وتصبح عجيناً ناعماً قابلاً للتشكيل. 3 - ادهني وعاء عميق بقليل من الزيت، وانقلي إليه العجين ويُغطى بورق النايلون، ويُترك فى مكان دافئ لمدة 20 دقيقة على الأقل أو حتى يختمر العجين ويتضاعف حجمه. 4 - سخني الفرن على حرارة عالية، وتدهن صينية خَبز كبيرة بالقليل من الزيت. 5 -انثري الطحين على الطاولة، ويفرد عليه العجين بالنشابة على شكل دائرة، وافرديها فى صينية الخَبز ويغطى بمنشفة مطبخ ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يرتاح قليلاً. 6 - اسكبي كمية من صوص الباربكيو على العجين، ويفرد عليه بإستخدام ظهر الملعقة كطبقة رقيقة، مع الحرص على عدم وصول الصوص إلى مسافة 2 سم من أطراف العجين. 7 - انثري ¾ كمية جبن الموتزاريلا على العجين، ويليه طبقة من شرائح الدجاج والبصل. 8 - ثم انثري جبن الشيدر المدخن على كامل الحشو، ثم الكمية المتبقية من جبن الموتزاريلا. 9 - بواسطة فرشاة للدهن، تدهن الأطراف الخارجية من العجين بقليل من زيت الزيتون. 10- تُخبز البيتزا فى فرن عالى الحرارة من 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تأخذ أطراف البيتزا اللون الذهبى. 11- اخرجي البيتزا من الفرن، وانثري عليها أوراق البقدونس. وصحة وهنا

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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