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تراند اليوم : طريقة تحضير لازانيا بالريكوتا

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المقادير: 

كوبان مكرونة او لازانيا كوب لحم مفروم.. كوب بصل مكعبات.. 3فصوص ثوم .. ملعقة توابل ايطالية.. 2 معجون طماطم .. كوب ماء .. كوب جبنة ريكوتا ..ملح وفلفل.. كوبان جبن ايطالي ..ريحان

الطريقة: 

بمقلاة كبيرةاطهي اللحم المفروم على نار متوسطة ..اضيفي البصل ويحرك بين الحين والآخر لمدة 5 دقائق .. اضيفي الثوم والتوابل الايطالية ويطهى لمدة 30 ثانية ويوضع الطماطم وصلصة الطماطم والماء اضيفي جبنة الريكوتا واضيفي الملح والفلفل ويرفع عن النار واعلى الخليط الجبن الايطالي ..انتظري 5 دقائق حتى يذوب الجبن على اللازانيا ويوضع بالفرن 4 دقائق ويزين بالريحان الطازج

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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