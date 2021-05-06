تراند اليوم : طريقة تحضير لازانيا بالريكوتا

الطريقة:

بمقلاة كبيرةاطهي اللحم المفروم على نار متوسطة ..اضيفي البصل ويحرك بين الحين والآخر لمدة 5 دقائق .. اضيفي الثوم والتوابل الايطالية ويطهى لمدة 30 ثانية ويوضع الطماطم وصلصة الطماطم والماء اضيفي جبنة الريكوتا واضيفي الملح والفلفل ويرفع عن النار واعلى الخليط الجبن الايطالي ..انتظري 5 دقائق حتى يذوب الجبن على اللازانيا ويوضع بالفرن 4 دقائق ويزين بالريحان الطازج