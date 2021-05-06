تراند اليوم : دراسة: الطعام المُعد في المنزل يقلل نسبة الإصابة بالسكري بنسبة 13%

اثبت علماء في جامعة هارفرد الامريكية أن المأكولات المعدة في المنزل بخلاف الأكلات السريعة وأكل المطاعم تخفض بنسبة 13 بالمائة احتمال الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وقال غين زون من الجامعة «إن ازداد انتشار تناول المأكولات السريعة والمأكولات المعدة في المطاعم خلال السنوات الخمسين الأخيرة في الولايات المتحدة. رافق هذا الازدياد ارتفاع عدد الإصابات بالنوع الثاني من السكري«.

درس العلماء الحالة الصحية لـ 58 ألف رجل و41 ألف امرأة خلال 40 سنة، واكتشفوا ان تناول المأكولات المنزلية هي أفضل وسيلة لتغذية الجسم والوقاية من احتمال الاصابة بالنوع الثاني لمرض السكري.

جميع المشتركين في هذه الدراسة كانوا في البداية يعملون كممرضات وممرضين في المؤسسات الطبية الأميركية، ولم يعانوا مشاكل في القلب أو الوزن الزائد أو السكري، مما سمح للعلماء بمتابعة تأثير الطعام وعوامل أخرى من حياتهم في تطور النوع الثاني من السكري ومشاكل التمثيل الغذائي.

بينت تحليل ودراسة المعطيات التي حصل عليها العلماء، ان الذين تناولوا أغلب الأحيان المأكولات المنزلية، كانوا اقل عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 13 بالمائة. استنادا الى هذه النتائج يقول زونغ، يكفي ان يتناول الشخص 11-14 وجبة في المنزل في الأسبوع لكيلا يصاب بهذا المرض.