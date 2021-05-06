تراند اليوم : فتاة بريطانية (15 عااً) حامل بأخطبوط

قالت صحيفة "الزمان" التركية إن فتاة تركية تبلغ من العمر (15 عاما) إكتشفت أنها حامل بأخطبوط بعد اجراء اختبارات الحمل.

وذكرت الصحيفة أن الفتاة كانت تعاني من انتفاخ بسيط في بطنها ونوبات من القيئ وصعوبة في النهوض من السرير في الصباح الأمر الذي أثار شكوك والدتها، وبعد تشخيص حالة الفتاة، عثر الاطباء على ورم ضخم ببطنها، وتبين بعد استخراجه من بطنها انه كان أخطبوطا حيا.

وقالت الصحيفة أنه تم التوصل إلى سبب الواقعة في وقت لاحق، حيث كانت الفتاة قد ذهبت قبل نحو 3-4 أشهر مع عائلتها إلى قرية واقعة على شاطئ المحيط وتسببت بويضات الأخطبوط في الحادثة التي تحدث بنسبة واحد في المليون بسبب أحجامها المجهرية.

حيث قامت الفتاة بابتلاع هذه البويضات مع المياه خلال السباحة، وعلى الرغم من أن نسبة حدوث مثل هذه الواقعة واحد في المليون فإن البويضات نجحت فى العيش داخل جسد الفتاة ونمت وتطورت.