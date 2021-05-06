تراند اليوم : تعرفي على فوائد الحليب الصناعي للأطفال

لا شك أن حليب ثدي الأم هو أفضل أنواع الحليب الذي يتناوله الرضيع على الإطلاق، إلا أنه للأسف غير ممكن توافره دائماً.

ويستعمل الحليب الاصطناعي بديلاً في الحالات التالية:

إذا قررت الام عدم إرضاع الطفل من الثدي أو لو دعت الحاجة أحيانا إلى رضعات إضافية بعد تمام إدرار الحليب من الثدي.

البدائل المتوافرة في الأسواق

يعد الحليب الاصطناعي بديلاً اَمنا لحليب الثدي فلقد تم تصنيعه بحيث يضاهي حليب الأم ويفي بالاحتياجات الغذائية للطفل بتقديم جميع المواد الغذائية الأساسية المعروفة بكميات مناسبة، وتشتق غالبية أنواع الحليب الاصطناعي من حليب البقر إلا أن أنواعا قليلة منه تشتق من فول الصويا (soybeans) المخصص للأطفال الذين قد تكون لديهم حساسية من البروتين الموجود في حليب البقر.

إن التغذية بالرضاعة يمكن أن تمد الطفل بكثير من الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية، فينمو الأطفال الذين تتم تغذيتهم بالحليب الاصطناعي بنفس السرعة التي ينمو بها أطفال الرضاعة الطبيعية ويكونون على نفس الدرجة من السعادة، إلا أن هناك ميزة خاصة للحليب الاصطناعي وهي أن الأب يمكنه المشاركة في إطعام الطفل.

ويفضل استخدام الحليب الاصطناعي المزود بمقادير كافية من الحديد لمنع فقر الدم المسبب من نقص الحديد كما جاء في توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إن كمية الحديد التي تحتويها هذه الألبان قليلة بدرجة لا تسبب أي إسهال أو إمساك ولا يستخدم أنواع الحليب التي تنخفض فيها نسبة الحديد، غالبية أنواع الحليب الاصطناعي للأطفال متوافرة في ثلاث أشكال : مسحوق أو سائل مركز أو سائل جاهز للتناول، يعد الحليب المسحوق والسائل الجاهز للتناول أفضل الأنواع ملاءمة عندما تحتاج الام الحليب الاصطناعي أحيانا كحليب إضافي لحليب الثدي، ولأعداد الحليب الاصطناعي.

يفضل استخدام الماء المغلي لتحضير الحليب مع اتباع التعليمات المطبوعة على جانب علبة الحليب بدقة، كما يجب عدم تقديم حليب البقر كامل الدسم للطفل قبل أن يبلغ اثني عشر شهرا من عمره لأن ذلك قد يؤدي إلى إصابته بفقر الدم المسبب من نقص الحديد وكذلك الحساسية.

تشتمل بعض أنواع الحليب الاصطناعي الخاصة الأخرى على مثخن "حليب مضاد للاسترجاع للرضع المصابين بالاسترجاع المعدي المرئي أو تلك الأنواع الخاصة بالرضع المصابين بالمغص" ويتضح أن هذه الأنواع غير مفيدة، كذلك الحليب الذي يكتب على علبة التصنيع "لعلاج الإمساك" لا يعالج الإمساك، ونادراً ما يكون التغيير من نوع إلى آخر مفيداً في التغلب على صعوبات وأعراض الرضاعة ولابد من تجنبه، كما يفضل عدم تغير الحليب الاصطناعي من نوع الى آخر.

كما أن الدراسات الحديثة أثبتت أن حليب الرضع الاصطناعي هو أفضل غذاء في العام الأول من عمر الطفل الذي لا يرضع من الثدي ويجب عدم إعطاء الحليب قليل الدسم للأطفال قبل بلوغهم سنتين من العمر؛ لأن ما يحتويه الحليب العادي من دهون (حوالي 3.5% من دهن الزبد) هو عنصر ضروري لسرعة نمو الدماغ.

كما ان معظم الدول كالولايات المتحدة الامريكية وكندا والمملكة المتحدة ومعظم الدول الاوربية يوجد لديهم عدد محدود من أنواع الحليب الاصطناعي ولكن للأسف الشديد يوجد لدينا أنواع كثيرة ومتعددة من حليب الأطفال المعلب الذي يصدر لنا من عدة دول والغالبية العظمى منه يمثل دعاية شركات تجارية فقط مع أسماء ورسومات جذابة ترسم وتكتب على عبوات الحليب.