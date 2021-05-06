تراند اليوم : تناولى الشراب السحري للتخلص من السموم

إن تناول الوجبات السريعة خارج المنزل وخلط عدد من أنواع الطعام ، يسبب بعض الثلوت في الجسم ولكي تُنقّي جوفكِ من الملوّثات والسموم وتُعيدي الطاقة لجسمك والنضارة لبشرتك، ما عليكِ سوى أن تواظبي على استهلاك وصفة ” لإزالة السمية والتي تتكوّن من أصناف غذائية غنية بالماء وأخرى غنية بالمعادن والبروتين والعناصر المضادة للتأكسد والالتهاب.

إشربي منها صباحاً على معدة خاوية، مرتين في الشهر على الأقل وستلمسين في جسمك تغيّراً إيجابياً لا مثيل له!

ومن أجل إعداد هذه الوصفة، أنتِ بحاجة إلى المكوّنات التالية:

بطيخ

ليتران من المياه

عصير ليمونة حامضة

8 أوراق نعناع

مكعبات ثلج (اختياري)

طريقة التحضير:

إقسمي ثمرة البطيخ إلى نصفين، ثم قطّعي أحد النصفين إلى مكعبات.

إطحني مكعبات البطيخ في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على عصير كثيف.

أعصري الحامض وأضيفي عصيره إلى البطيخ.

أخلطي جيدّاً.

أضيفي ليتري الماء وحبات النعناع.

حرّكي جيداً ثم أسكبي المزيج في قنينة وضعيه في الثلاجة قرابة الساعة، وذلك حتى تتداخل النكهات ببعضها البعض ويُصبح جاهزاً للاستهلاك.