تراند اليوم : ميني برجر المفاجئات

الطريقة:

تخلط هذه المقادير مع بعض وتترك لمدة 10 دقائق بعدالعشر دقائق يضاف لها 3 كاسات دقيق /نصف كاس زيت. ثم تعجن جيداً تكور العجينه وتترك حتى يتضاعف حجمها نأخذ مقدار من العجينه أصغر من حجم خبز الهمبرجر المعروف في البدايه لأن العجينه يتضاعف حجمها تفرد العجينه باليد ونحشيها بالحشوه المفضله لديكم انا حشيت بعضها بالدجاج وجبن شيدر وبعضها جبن كاسات ثم نكور العجينه ونضغط عليها قليلاً وتصف في الصينيه مع ترك مسافه بينها ثم تدهن بالحليب السائل وندخلها الفرن وتترك حتى تنضج وتحمر نولع النار من تحت ثم من فوق على نار معتدله ثم تقدم