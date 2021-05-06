تراند اليوم : جربي ريجيم الأناناس لإنقاص وزنك في 6 أيام

يُعتبر ريجيم الأناناس أحد الأنظمة الغذائية المتخصصة بإنقاص الوزن، والتي تعتمد على تناول نوعٍ واحدٍ من الطعام لفترةٍ معينةٍ يُحددها الطبيب المُختص تبعاً لحالة الشخص، ويتميز الأناناس بأنه يُساعد على زيادة حرق السعرات الحرارية، كما أنه يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الألياف التي تُعطي شعوراً بالشبع.

إليكِ ريجيم الاناناس لانقاص الوزن بـ6 أيام.: اليوم الأول والثاني: الفطور: نصف تفاحة، قهوة أو نسكافيه بدون حليب أو سكر.

الغداء: تفاحتين.

العشاء: كوب من عصير الأناناس الطازج بدون سكر وكوب عصير الكيوي. اليوم الثالث والرابع: الفطور: نصف علبة زبادي، قهوة أو نسكافيه، بدون حليب أو سكر.

الغداء: كوب ونصف زبادي.

العشاء: كوب عصير أناناس وكوب عصير الكيوي. اليوم الخامس والسادس: الفطور: قهوة أو نسكافيه بدون حليب أو سكر.

الغداء: خس بأي كمية.

العشاء: عصير الأناناس والكيوي. يُفضَّل قبل اتباع أي نظامٍ غذائي استشارة الطبيب المختص أو أخصائية التغذية في الأمر، لتجنب أي عواقبٍ أو آثارٍ جانبيةٍ لمثل هذه الخطوة.