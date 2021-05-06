تراند اليوم : استخدمي الأساليب التالية للإعتذار لزوجك

في كثير من الأحيان تمتلئ العلاقة بين البشر بالأخطاء والهفوات، لذلك فإن الاعتذار يجب أن يكون موجودا و بطرق مختلفة تتناسب مع نوع الخطأ و خاصة بين الزوجين، وأن الاعتذار بشكل مباشر هو أحد أفضل الطرق لمنح الترضية لمن أخطأت في حقه خاصة لو كان زوجك وهذا الأمر ليس عيبا أو يدل على الضعف فهو يساهم في عدم جعل المشكلة تتفاقم.

و لذلك نعرض عليك فيما يلي مجموعة من الأساليب الفعالة كي تعتذري لزوجك إذا أخطأت في حقه.

1. رسالة نصية

- أرسلي له رسالة نصية عن طريق هاتفك الجوال أو البريد الإلكتروني به جملة أو عبارة تعرب عن اعتذارك و أن توضحي له أنك لم تقصدي أن تتسببي له في الضيق.

2. رسالة ورقية

- اكتبي له رسالة على ورقة و ضعيها في أحد جيوب الملابس التي يرتديها و هذا من شأنه أن يجعله يعثر عليها حينما يضع يده في جيبه.

3. بطاقة

- اكتبي له بطاقة يمكنك أن تصنعيها بنفسك بشكل بسيط عن بعض الأمور البسيطة فهذه الطريقة تخلق بينكما شعورا لطيفا دون أن تجعلي الأمر يتفاقم و يخرج عن حده.

4. استرجاع الذكريات

- استرجعي معه الذكريات التي جمعتكما معا فهذا من شأنه أن يزيل الخلافات بينكما و يعد كذلك اعتذارا غير مباشر فعندما تشعرين بأنه يخاصمك فابتعدي عن ذكر أي أمر فيه خلاف بينكما و تحدثي عما يجمعكما معا من ذكريات و ستجدين أنه تناسى الخلافات و تذكر معك الذكريات الجميلة.

5. الكتابة على الزجاج

- يمكنك أن تكتبي عبارة رقيقة تعتذرين له فيها على قطعة من الزجاج الملون أو طبق زجاجي جميل الشكل و أن تضعيها بجانب السرير أو على الحائط المقابل أو على التسريحة و ارتدي ساعتها الملابس التي يحبها قبل أن تخلدا للنوم.

6. مقطع صوتي

- قومي بتسجيل مقطع صوتي بصوتك و أرسليه لزوجك عبر هاتفه المحمول أو بأية وسيلة أخرى و عبري فيها عن حبك له و اعتذارك عما بدر منك بصوت رقيق و بكلمات عذبة.

7. المساعدة

- إذا كان يقوم بأمر ما يمكنك أن تساعديه فيه فلا تترددي في هذا الأمر لأنه سيشعره بأنكما مشتركين معا في كافة الأمور الحياتية و أثناء ذلك اعتذري له بكلمات تعبر عن عدم تعمدك لمضايقته و أنك ستنتبهين للأمر بعد ذلك.

8. احتواء الزوج

- اعملي على احتواء زوجك و امتصي غضبه و لا تجعليه ينفعل أو يتعصب بشكل زائد عن الحد فدورك في حياته يجب أن يكون الطبيب المداوي حتى تسير حياتكما على خير ما يرام.

وأخيراً ابتعدي عن فعل كل ما يكرهه زوجك و اسعي لعمل كل ما يحبه وحاولي نصحه فعل نفس الأمر حتى تتفادا حدوث المشاكل بينكما.