تراند اليوم : صينية فطائر الدجاج

الطريقة:

بوعاء كبير ضعي الطحين والبقسماط والباكينج باودر والملح والسكر واضيفي الزبدة وشكليها باصابعك وكوب زبادي حتى تصبح لينة وان كانت جافة اضيفي المزيد من الزبادي حتى تصبح لينه ..انقلي العجين على سح به القليل من الطحين وكوني من العجين الكور بيديك وضعيها على ورق الخبز.. للحشو سخني الفرن ل400 درجة فهرنهايت .. بوعاء ذو قاع كبير على نار متوسطة اقلي البصل والجزر والكرفس حتى يصبح طري اضيفي الملح والفلفل ثم الدجاج وبعد النضج يوضع جانبا .. بوعاء متوسط اضيفي الزبدة وعندما تذوب اضيفي الطحين وحركي دقيقه ثم مرق الدجاج والحليب حتى يصبح صلصة لينضج واضيفي الملح والفلفل واضيفي وعاء الدجاج وقلبي واضيفي البازلاء والبقدونس حتى يصبح الخليط سميك .. ثم انقليه لصينية ورصي كور العجين ويخبز بالفرن لمدة 18 دقيقه حتى يصبح لون العجين ذهبي اللون