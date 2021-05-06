تراند اليوم : تفسير حلم انجاب ولد للعزباء

علم تفسير الأحلام كبير المجال، ولا يبرع فيه الكثير من الناس، ولكن في الغالب تكون هبةٌ يُعطيها لمن يَصطفيهم الله من عباده المختارين، فكثيرٌ من الناس ما تحلم أحلاماً لا يعلمون معناها وما تفسيرها، يحلُمون بالكثير من الأمور التي قد تكون نتيجةً لموقف من المواقف التي يمرون بها في أيامهم، ويحلمون بأمور يجهلون ما معناها، وقد تكون في بعض الأحيان أحلاماً غير مفهومة وليست مترابطة وليس لها معنى.

ولكن هناك بعض الأحلام التي يُمر بها البعض وتكون لها تفسير ومعنى، وقد تكون لحدوث شيء مع الشخص الحالم، أو حدوث تغيير في أمور حياته، فمثلا تحلم بعض الفتيات غير المتزوجات بأنهن حوامل، وتعاني من فترة الحمل، وتلد سواءاً ذكراً كان أم أنثى، ويواجهن آلام الولادة، ويرضعن أولادهن، فكثير منهن لا يعلمن التفسير لمثل هذه الأحلام.

ويختلف تفسير الحلم من شخص لآخر حسب وضع الحالم وحالته الإجتماعية، ولتفسير مثل هذه الأحلام كالتالي:

تفسير حلم انجاب ولد للعزباء

أجمع أغلب المفسرون على أن الإنجاب في الحلم إنما هو إشارة للخروج من الهموم والتغلب على المصائب، وهو بداية لحياة جديدة وفرحة جديدة، وحدوث يُسر بعد عسر، وبعضاً من المفسرين تحدثوا على أنها إشارة على الهم والمتاعب.

تفسيرات المفسرين لحلم العزباء بأنها تُنجب

إذا رأت العزباء في منامها بأنها تلد فهي رؤيا خيرٍ، ذلك لأنها تُعني بداية لحياة جديدة، أو استقبال شخص جديد أو حياة أو أمر جديد فيه خير، وقد يُعني ذلك اقتراب خطبتها أو زواجها، ذلك لأن من إشارات الولادة هو إشارتها للمناسبات السعيدة حسب أقوال بعض المفسرين.

فإذا رأت العزباء بأنها تُنجب ولداً شكله جميل، يُشير ذلك أنه سيكون الزوج جيد وأخلاقه جيدة وطيبة.

أما إذا كان شكل الولد قبيح فذلك معناه أن الزوج سيكون صاحب أخلاق سيئة والعياذ بالله، فإذا رأت أنه تلد مولوداً مريضاً إنما يدل ذلك على أن الزوج سيكون رجلاً ظالماً وغير ملتزمٍ وذنوبه كثيرة.

وإذا رأت العزباء أنها تُنجب جنيناً ميتاً أو أن يكون ميتاً في بطنها، إنما يُشير ذلك إلى أن الزوج الذي سيأتي عديم الأخلاق وله سمعة سيئة وسيكون سبباً في حزنها وشقائها، ويُمكن أن يكون أيضاً أنها ستُقابل المشاكل التي تُعرقل زواجها.

ومن التفسيرات أيضاً لِحُلمِ العَزباء بإِنجابِها ولداً ما يلي:

قد تدل على أن الحالم قد وصل لمبتغاه للأمر الذي طال انتظاره له، أو قد يكون طموحاً بدأ في تطبيقه على أرض الواقع وينتظر المفاجأة به، ويدل هذا الحلم على اقتراب تلك المفاجأة.

ومن يتذكر حدث ولادة شخص في الحلم إنما يدل ذلك على قدر محبة الشخص الذي يحمله بداخله تجاه هذا الشخص.

ومن رأى في المنام أن أحداً يلد فإنما يدل ذلك على مساعدته لشخص في أزمة مالية أو في أمر يمر بهز

والولادة تدل غالباً على حدث جديد وحياة جديدة والخبر السعيد للشخص، وقد تٌعني انتظار أحد الأمور في الأيام المقبلة، وهذا بخاصة إذا كنت لا تتذكر الحلم بتفاصيله وهل انتهت عملية الولادة في الحلم أم لم تنتهي.

ومن رأى أنه قد أنجب فجأة فإنما يدل على وقوع المشاكل المفاجئة.

الولادة في عمومها هي حدوث أمر هام وعسير وسوف يُسهلها الله عز وجل-بمشيئته سبحانه- لصاحب الحلم، سواءاً كان رجلاً أم أنثى أو عازباً أو عزباء،وهنا في الحلم ليس المقصد الأساسي الولادة الفعلية بل معناها بالتسهيل والفرحة بعد التعب والمشقة. هذا والله أعلم وأجل.