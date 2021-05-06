تراند اليوم : تفسير رؤية طيور الحمام في المنام

تفسير رؤية طيور الحمام، هناك الكثير من المفسرين من قاموا بتفسير الاحلام ومنها رؤية طير الحمام، ويستحضر ابن سيرين قصة نوح عليه السلام عندما ارسل الغراب حتى يختبر انحسار الماء، وانها الهمت الغرب الجيفة الطافية، وعندما ارسل الحمامة حتى تستقصي، وعادت اليه في ورقة خضراء تنبؤه ان الماء انحسر، وان الحمامة في المنام تدل على الزوجة المخلصة التي لا ترضى غير زوجها، والحمامة امرأة صالحة ومحبوبة، والتي تدل في المنام على المراسيل، وان هديل الحمام في المنام يدل على عتاب رجل للمرأة.

كما ان الحمامة في المنام رسول امين، والحمامة صديق صدوق، وزوجة محبة تحفظ الاسرار، ويدل الحمام في المنام على الرجل الذي يتفرغ لاعالة اسرته، والتي تكون على كثير من العيال، وتدل في حالات معينة على رؤية الحمام في المنام على الموت.

تفسير رؤية طيور الحمام

قال ابن سيرين ان رؤية الحمامة في المنام للمهموم تدل على الفرج القريب، وان من رأى حمامة تطير حوله في المنام، او من رأها عليه عاد له غائب، او وصله خبر سعيد وتدل الحمامة على بنت، وان رؤية تلحمامة تسقط في المنام على من رأتها، وان كان مريضا فانها تدل على الموت.

انواع والوان طير الحمام في المنام

الحمام في المنام يدل على الموت للمريض، وخاصة ان رأى تنوح عند رأسه في الحلم، وان افضل الحمام في الحلم هو رؤية الحمام الاخضر، وان من رأى انه يملك او يربى حمام اخضر في المنام نال خير غنائم، وان الحمام الاخضر في المنام يدل على الورع بشكل كبير.

تفسير الشيخ النابلسي لرؤية الحمام في المنام

فسر النابلسي رؤية الحمام الزاجل في المنام على انها رسالة من صديق، وان رؤية حمام الجوامع في المنام هو زيادة ي الامان، وان الحلم، وان رؤية الحمام الابيض في المنام ايمان، ويقين، والحمام الاسود فهو عز، وسؤدد، كما ان رؤية الشخص للحمام الهجين في المنام هو عمومللناس في المسجد، وهناك انواع للحمام المتسورد، او الغربي في الحلم من شعوب الامم المؤمنة.

تفسير تربية الحمام في المنام

ان تربية الحمام في المنام تدل على جواري الرائي، ولا ينفق عليهن، وهناك جماعة الحمام في المنام، لمن ملكها تدل على ما يسمى بالرياسة، وان من رأى يرزق ويساعدها وانه يعلم امرأة ويعمل على تلقينها، وهناك من يرى ان تربية الحمام في العموم لا خير فيها، وان من رأى انه يربى الحمام في البيت، هو اما سارق او يسترق النظر، وان تربية الحمام في مكان عمل الشخص غش في العمل.

هناك الكثير من متابعين مواقع التواصل الاجتماعي من شدوو على معرفة تفسير حلم ذبح الحمام واكله في المنام، ويعتبر ذبح الحمام لقول ابن سيرين فض للبكارة، ويدل على اكل مال امرأة، وان صيد الحمام في الحلم حسب ما قاله النابلسي يدل على مال يناله من اشراف الناس.

ان رؤية الحمام للمرأة في العموم تدل على بني جنسها، ورؤية مجموعة من اسراب الحمام يدل على صحباتها، والحمام الزاجل في المنام يدل على النساء الدعايات للخير.