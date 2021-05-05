تراند اليوم : صدفة أكسبتها آلاف الدولارات!

ضجت عدة مواقع ووسائل إعلام مؤخرا بخبر مواطنة أمريكية ربحت آلاف الدولارات عن طريق الصدفة.

وبدأت القصة قبل عيد الميلاد الماضي، عندما ذهبت فيكتوريا إيثريدج (52 عاما) للتسوق في أحد المراكز التجارية. وأثناء تجولها قررت شراء بطاقة يانصيب بسعر 2 دولار، وعن طريق الخطأ، أعطتها البائعة بطاقة ثمنها 5 دولارات، قبل أن تدرك خطأها بسرعة، حيث اعتذرت من فيكتوريا وعرضت عليها إرجاع البطاقة وإعطائها أخرى أرخص.

ولحسن حظ فيكتوريا، رفضت حينها إرجاع البطاقة وقالت للبائعة: "لعل هذه الصدفة تجلب لي الحظ". وفعلا وبعد مدة، تبين أنها ربحت مبلغ 30 ألف دولار.

وفي تعليق على هذه الصدفة السعيدة قالت السيدة: "أنا محظوظة فعلا، لقد شعرت منذ البداية أن تلك البطاقة ستجلب لي الحظ، لقد احتفظت بها في محفظتي وكنت أتابع نتائج السحب باستمرار.. أنوي شراء سيارة جديدة بالمبلغ الذي كسبته".