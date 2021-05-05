تراند اليوم : ارطغرل 106 : ارطغرل 106 موقع النور الحلقة 106 قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 106 مترجم مسلسل ارطغرل الحلقة 106 مترجمة

أرطغرل 106 : ارطغرل 106 موقع النور الحلقة 106 قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 106 مترجم مسلسل ارطغرل الحلقة 106 مترجمة: نشر موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 106 بعدما أذاعتها قناة تي ارتي التركية، وواصل مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع عرض صراعات الغازي أرطغرل مع الخونة والجواسيس، ففي ارطغرل 106 كشف ارطغرل حقيقة خيانة سعد الدين كوبيك وتعاونه مع البيزنطيين من خلال رسالة مكتوبة توثق ذلك، وإعتراف أريس بتعاون سعد الدين معه أمام السلطان علاء الدين. ومع حلول الساعة الثامنة مساءاً بدأ الالاف حول العالم بالبحث عن قيامة ارطغرل الحلقة 106 مترجمة للعربية ،فالجميع يرد معرفة مصير الخائن سعد الدين كوبيك والذي ينتهي بإعدامه،وإنطلاقاً من ذلك نقدم لكم في الخليج 365 مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل"مسلسل “قيامة أرطغرل” الذي يتناول السيرة الذاتية للسلطان عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه بن قتلمش، الملقب بعثمان الأول، وهو مؤسس الدولة العثمانية وأول سلاطينها.

وتعرض قناة «trt» التركية المسلسل «قيامة أرطغرل» الذي يقوم ببطولته الممثل التركي أنجين ألتان دوزياتان بدور البطل أرطغرل، والد أول السلاطين العثمانيين ومؤسس السلطنة العثمانية عثمان بن أرطغرل، هذا العمل الذي يحمل في طياته الكثير من الحقائق التاريخية حول أصول العثمانيين، وكيف استطاع أرطغل التمهيد لقيام هذه الإمبراطورية التي امتدت في حكمها لما يقارب 600 سنة، وكانت البدايات عندما فر مجموعة من الأتراك من التتار إلى منطقة قريبة من أنقرة، وكانت تحت حكم السلاجقة، وهم جزء آخر من الأتراك، حيث منحوا أرطغل هذه الأراضي ليعيشوا فيها ليصبحوا العون والسند لعلاء الدين حاكم السلاجقة آنذاك، وعاونوه على هزيمة الأعداء. من هنا بدأت قوة أرطغل والد عثمان الذي يصبح خلفاً لوالده، وكان محبوباً لدى الناس، وما أن يموت علاء الدين حتى ينتهز الفرصة بعد ضعف الحكم السلجوقي ليمتد في التوسع ويصبح الدين شعاره وهدفه، فتنشأ الدولة العثمانية تيمناً باسمه.

ويعدّ المسلسل التاريخي المسلسل الأكثر ضخامة في الإنتاج الذي تصدّت له شبكة قنوات TRT التركية الحكومية، إذ تكلّف كلّ حلقة منه مليوناً و200 ألف ليرة تركية، أي ما يوازي اليوم نحو 400 ألف دولار أميركي.

ويدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصياً المسلسل، لاعتقاده بأنّه يصحّح صورة السلاطين العثمانيين الفاتحين لدول أوروبا التي شوهّها حسب رأيه المسلسل التاريخي الشهير والواسع الشعبية «حريم السلطان».

ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: هوليا كوريل (والدة بيرغوزار كوريل)، إفريم سولماز، إسراء بيليجتش، باريش باجي، جنكيز جوشكون، كان تشانير، وعشرات النجوم المتميزين الذين أدارهم المخرج متين جوناي بذكاء فني مدهش.