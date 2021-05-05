تراند اليوم : أنجيلينا جولي الروسية في الأولمبياد

أبدى كثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إعجابهم بجمال الرياضية الروسية، أناستاسيا بريزغالوفا، ما لفت انتباه وسائل الإعلام الغربية.

ونشرت صحف عديدة مثل "The Sun" و"CBS" و"Business Insider" بعض تعليقات وتغريدات المعجبين بأناستاسيا، لاعبة الفريق الروسي في رياضة الـ "كيرلينغ"، والتي تألقت في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، المقامة في مدينة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية.

وغرد بروك على تويتر بقوله: "اعتقدت أن الكيرلينغ رياضة لكبار السن من الرجال الصلعان، لكن أناستاسيا بريزغالوفا التي تبدو كميغان فوكس (عارضة أزياء وممثلة)، جعلتني أحب الكيرلينغ".

وكتب جيمس ستيوارت: "تقود فريق الكيرلينغ الروسي أناستاسيا بريزغالوفا التي تشبه بجمالها أنجيلينا جولي وهي بعمر 21 عاما".

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وعلّق توم سيكا: "ما زلت أشجع فريق الولايات المتحدة لكنني معجب بأناستاسيا لاعبة الكيرلينغ الروسية فهي خارقة الجمال".

أما رينو فقد علق على جمال أناستاسيا بقوله: "لا أفهم لعبة الكيرلينغ لكن أناستاسيا جعلتني مهووسا بها".

أما غافن مودفورد فقد أبدى إعجابه بتعليق معبر كتب فيه: "أناستاسيا بريزغالوفا سبب جديد لحب الألعاب الأولمبية الشتوية".

يذكر أن ألكسندر كروشيلنيتسكي وأناستاسيا بريزغالوفا فازا بالميدالية الأولمبية البرونزية بعد فوزهم على الفريق النرويجي بنتيجة 8:4، وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها فريق كيرلينغ روسي في الأولمبياد.