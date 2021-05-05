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تراند اليوم : الأزهر الشريف يعلق على البرنامج الديني للفنانة "سما المصري"

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القاهرة/ الخليج 365

رد أحد علماء الأزهر الشيخ ياسر القاضي، على برنامج ديني أعلنت عنه الفنانة المصرية ، سيعرض في شهر رمضان المبارك، بأنه "علامة من علامات يوم القيامة".

وأعرب القاضي عن رفضه لهذا البرنامج، قائلاً: (ما يحدث من علامات الساعة إن يتحدث الفنان والمغني والراقصات في أمور الدين)، حسب موقع الفن

ودعا الشيخ القاضي أعضاء مجلس النواب، الى إصدار تشريع تطبيق من شأنه ان يمنع الفنانين التحدّث في الأمور الدينية.

وكانت الفنانة سما المصري أعلنت مؤخراً عن تقديمها لبرنامج ديني وإجتماعي في رمضان، حيث نشرت لها مجموعة من الصور بدت فيها ترتدي الحجاب من وحي البرنامج.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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