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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 سلطنة عمان .. امساكية رمضان 2018 في سلطنة عمان

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رمضان مبارك ، لكم زوارنا الأعزاء، امساكية رمضان 2018 سلطنة عمان الشاملة لجيمع أوقات اقامة الصلوات الخمس في شهر رمضان المبارك. ويسعدنا أن نعرض امساكية رمضان 2018 في سلطنة عمان من حيث مواقيت الصلوات الخمس على مدار اليوم بالإضافة إلى التقويم الميلادي وما يوازيه من التقويم الهجري وأخيراً موعد حلول شهر رمضان المبارك 2018 ونهايته.

ويمكن عن طريق امساكية رمضان 2018 في سلطنة عمان التعرف على موعد الإفطار وموعد صلاة الفجر بحسب التوقيت في سلطنة عمان خلال شهر رمضان 2018 المبارك.

 

امساكية شهر رمضان 2018 في سلطنة عمان

 

تاريخ ميلادي اليوم رمضان فجر ظهر عصر مغرب عشاء
16 مايو, 2018 الأربعاء 1 03:58 ص 12:03 م 03:25 م 06:42 م 08:12 م
17 مايو, 2018 الخميس 2 03:58 ص 12:03 م 03:25 م 06:42 م 08:12 م
18 مايو, 2018 الجمعة 3 03:57 ص 12:03 م 03:25 م 06:43 م 08:13 م
19 مايو, 2018 السبت 4 03:56 ص 12:03 م 03:25 م 06:43 م 08:13 م
20 مايو, 2018 الأحد 5 03:56 ص 12:03 م 03:25 م 06:44 م 08:14 م
21 مايو, 2018 الاثنين 6 03:55 ص 12:03 م 03:25 م 06:44 م 08:14 م
22 مايو, 2018 الثلاثاء 7 03:55 ص 12:03 م 03:24 م 06:44 م 08:14 م
23 مايو, 2018 الأربعاء 8 03:54 ص 12:03 م 03:24 م 06:45 م 08:15 م
24 مايو, 2018 الخميس 9 03:54 ص 12:03 م 03:24 م 06:45 م 08:15 م
25 مايو, 2018 الجمعة 10 03:53 ص 12:03 م 03:24 م 06:46 م 08:16 م
26 مايو, 2018 السبت 11 03:53 ص 12:03 م 03:24 م 06:46 م 08:16 م
27 مايو, 2018 الأحد 12 03:52 ص 12:04 م 03:24 م 06:47 م 08:17 م
28 مايو, 2018 الاثنين 13 03:52 ص 12:04 م 03:24 م 06:47 م 08:17 م
29 مايو, 2018 الثلاثاء 14 03:52 ص 12:04 م 03:24 م 06:48 م 08:18 م
30 مايو, 2018 الأربعاء 15 03:51 ص 12:04 م 03:24 م 06:48 م 08:18 م
31 مايو, 2018 الخميس 16 03:51 ص 12:04 م 03:24 م 06:49 م 08:19 م
01 يونيو, 2018 الجمعة 17 03:51 ص 12:04 م 03:24 م 06:49 م 08:19 م
02 يونيو, 2018 السبت 18 03:50 ص 12:04 م 03:24 م 06:49 م 08:19 م
03 يونيو, 2018 الأحد 19 03:50 ص 12:05 م 03:24 م 06:50 م 08:20 م
04 يونيو, 2018 الاثنين 20 03:50 ص 12:05 م 03:24 م 06:50 م 08:20 م
05 يونيو, 2018 الثلاثاء 21 03:50 ص 12:05 م 03:24 م 06:51 م 08:21 م
06 يونيو, 2018 الأربعاء 22 03:50 ص 12:05 م 03:24 م 06:51 م 08:21 م
07 يونيو, 2018 الخميس 23 03:49 ص 12:05 م 03:24 م 06:52 م 08:22 م
08 يونيو, 2018 الجمعة 24 03:49 ص 12:05 م 03:24 م 06:52 م 08:22 م
09 يونيو, 2018 السبت 25 03:49 ص 12:06 م 03:24 م 06:52 م 08:22 م
10 يونيو, 2018 الأحد 26 03:49 ص 12:06 م 03:24 م 06:53 م 08:23 م
11 يونيو, 2018 الاثنين 27 03:49 ص 12:06 م 03:24 م 06:53 م 08:23 م
12 يونيو, 2018 الثلاثاء 28 03:49 ص 12:06 م 03:24 م 06:53 م 08:23 م
13 يونيو, 2018 الأربعاء 29 03:49 ص 12:06 م 03:24 م 06:54 م 08:24 م
14 يونيو, 2018 الخميس 30 03:49 ص 12:07 م 03:25 م 06:54 م 08:24 م
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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