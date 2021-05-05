تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 سلطنة عمان .. امساكية رمضان 2018 في سلطنة عمان

رمضان مبارك ، لكم زوارنا الأعزاء، امساكية رمضان 2018 سلطنة عمان الشاملة لجيمع أوقات اقامة الصلوات الخمس في شهر رمضان المبارك. ويسعدنا أن نعرض امساكية رمضان 2018 في سلطنة عمان من حيث مواقيت الصلوات الخمس على مدار اليوم بالإضافة إلى التقويم الميلادي وما يوازيه من التقويم الهجري وأخيراً موعد حلول شهر رمضان المبارك 2018 ونهايته.

ويمكن عن طريق امساكية رمضان 2018 في سلطنة عمان التعرف على موعد الإفطار وموعد صلاة الفجر بحسب التوقيت في سلطنة عمان خلال شهر رمضان 2018 المبارك.

امساكية شهر رمضان 2018 في سلطنة عمان