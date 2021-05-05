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تراند اليوم : امساكية شهر رمضان 2018 فلسطين .. امساكية فلسطين 2018

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امساكية شهر رمضان 2018 فلسطين، الامساكية التي يبحث عنها المواطنين الفلسطيين، حيث انها مهمة جدا لكل بيت من اجل التعرف على اوقات الصلاة واوقات السحور والامساك، واوقات الافطار، واصبح كل بيت لا يكاد يخلو من امساكية الشهر المبارك شهر رمضان 2018 في فلسطين، وتقوم وزارة الاوقاف والشئون الدينية في دولة فلسطين بالاعلان مسبقا قبل الشهر المبارك عن امساكية شهر رمضان 2018 في غزة، وامساكية شهر رمضان في الضفة الغربية، وامساكية شهر رمضان في القدس، ويتم توزيعها في كافة المساجد الفلسطينية المنتشرة، لهذا سوف نضع بين ايديكم صور امساكية شهر رمضان 2018 فلسطين.

صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في فلسطين

امساكية الشهر الفضيل يسرنا ان نقدمها لكم عبر موقعنا الالكتروني، لنكون قادرين على مساعدتكم على التعرف على مواقيت الصلاة ومواقيت السحور والافطار والامساك في الشهر المبارك شهر رمضان الكريم الذي يطل علينا كل عام، وياتينا خلال اسابيع قليلة، هذا الشهر المبارك سوف نضع بين ايديكم صورة امساكية شهر رمضان المبارك 2018 فلسطين كاملا.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:02 am 11:36 am 03:18 pm 06:32 pm 08:02 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 03:01 am 11:36 am 03:19 pm 06:33 pm 08:03 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:00 am 11:36 am 03:19 pm 06:34 pm 08:04 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 02:59 am 11:36 am 03:19 pm 06:35 pm 08:05 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 02:58 am 11:36 am 03:19 pm 06:35 pm 08:05 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 02:57 am 11:36 am 03:19 pm 06:36 pm 08:06 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 02:56 am 11:36 am 03:19 pm 06:37 pm 08:07 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 02:55 am 11:36 am 03:19 pm 06:37 pm 08:07 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 02:54 am 11:37 am 03:19 pm 06:38 pm 08:08 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 02:54 am 11:37 am 03:19 pm 06:39 pm 08:09 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 02:53 am 11:37 am 03:19 pm 06:39 pm 08:09 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 02:52 am 11:37 am 03:20 pm 06:40 pm 08:10 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 02:52 am 11:37 am 03:20 pm 06:41 pm 08:11 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 02:51 am 11:37 am 03:20 pm 06:41 pm 08:11 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 02:50 am 11:37 am 03:20 pm 06:42 pm 08:12 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 16 31 مايو, 2018 02:50 am 11:37 am 03:20 pm 06:42 pm 08:12 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 02:49 am 11:37 am 03:20 pm 06:43 pm 08:13 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 02:49 am 11:38 am 03:20 pm 06:44 pm 08:14 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 02:48 am 11:38 am 03:21 pm 06:44 pm 08:14 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 02:48 am 11:38 am 03:21 pm 06:45 pm 08:15 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 02:47 am 11:38 am 03:21 pm 06:45 pm 08:15 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 02:47 am 11:38 am 03:21 pm 06:46 pm 08:16 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 02:47 am 11:39 am 03:21 pm 06:46 pm 08:16 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 02:46 am 11:39 am 03:21 pm 06:47 pm 08:17 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 02:46 am 11:39 am 03:22 pm 06:47 pm 08:17 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 02:46 am 11:39 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 02:46 am 11:39 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 02:46 am 11:40 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 02:45 am 11:40 am 03:22 pm 06:49 pm 08:19 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 02:45 am 11:40 am 03:23 pm 06:49 pm 08:19 pm
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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