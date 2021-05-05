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تراند اليوم : عالم أزهري: برنامج سما المصري من علامات قيام الساعة ( فيديو)

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القاهرة - وكالات - الخليج 365

علق أحد علماء الأزهر الشيخ ياسر القاضي، على برنامج ديني أعلنت عنه الفنانة المصرية ، سيعرض في شهر رمضان المبارك، بأنه "علامة من علامات يوم القيامة".

وأعرب القاضي عن رفضه لهذا البرنامج، قائلاً: (ما يحدث من علامات الساعة إن يتحدث الفنان والمغني والراقصات في أمور الدين)، حسب موقع الفن.

ودعا الشيخ القاضي أعضاء مجلس النواب، الى إصدار تشريع تطبيق من شأنه ان يمنع الفنانين التحدّث في الأمور الدينية.

وكانت الفنانة سما المصري أعلنت مؤخراً عن تقديمها لبرنامج ديني وإجتماعي في رمضان، حيث نشرت لها مجموعة من الصور بدت فيها ترتدي الحجاب من وحي البرنامج.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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