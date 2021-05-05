تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 عمان .. امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في عُمان

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الامساكية المهمة لكل منزل مسلم في دولة عمان، حيث ان المواطنين في كل دولة يعتمدون على الامساكية للتعرف على مواقيت الصلاة، وفي شهر رمضان المبارك يكون للامساكية اهمية كبيرة، حيث يمكن من خلالها التعرف على موعد السحور والامساك والافطار، ومواعيد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا الامر المهم لجميع المواطنين العمانيين، لذلك سوف نقوم بنشر مجموعة من الامساكيات لشهر رمضان المبارك لمدن عمان، لكي يكون بمقدور الجميع التعرف على اختلافات المواقيت في كل امساكية، لهذا تابعونا للحصول على صور امساكية شهر رمضان 2018 عمان.

صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في عُمان

زوارنا العمانيين الكرام اهلا بكم في موقعنا الالكتروني الذي سوف نقدم لكم فيه صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018، هذه الامساكية التي يمكنكم من خلالها التعرف على مواقيت الصلوات المختلفة وموعد الافطار والسحور وموعد الامساك، وهي مهمة جدا لكل بيت وعلى كل مسلم ان يحتفظ بها في منزله من اجل التعرف على هذه الاوقات المهمة، لذلك سوف نقوم عبر مقالنا بالتعرف على امساكية شهر رمضان المبارك 2018 عمان وجميع المدن العمانية .

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:58 am 12:03 pm 03:25 pm 06:42 pm 08:12 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 03:58 am 12:03 pm 03:25 pm 06:42 pm 08:12 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:57 am 12:03 pm 03:25 pm 06:43 pm 08:13 pm السبت 4 19 مايو, 2018 03:56 am 12:03 pm 03:25 pm 06:43 pm 08:13 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 03:56 am 12:03 pm 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:55 am 12:03 pm 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:55 am 12:03 pm 03:24 pm 06:44 pm 08:14 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:54 am 12:03 pm 03:24 pm 06:45 pm 08:15 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 03:54 am 12:03 pm 03:24 pm 06:45 pm 08:15 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:53 am 12:03 pm 03:24 pm 06:46 pm 08:16 pm السبت 11 26 مايو, 2018 03:53 am 12:03 pm 03:24 pm 06:46 pm 08:16 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 03:52 am 12:04 pm 03:24 pm 06:47 pm 08:17 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:52 am 12:04 pm 03:24 pm 06:47 pm 08:17 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:52 am 12:04 pm 03:24 pm 06:48 pm 08:18 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 03:51 am 12:04 pm 03:24 pm 06:48 pm 08:18 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 03:51 am 12:04 pm 03:24 pm 06:49 pm 08:19 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 03:51 am 12:04 pm 03:24 pm 06:49 pm 08:19 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 03:50 am 12:04 pm 03:24 pm 06:49 pm 08:19 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 03:50 am 12:05 pm 03:24 pm 06:50 pm 08:20 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 03:50 am 12:05 pm 03:24 pm 06:50 pm 08:20 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 03:50 am 12:05 pm 03:24 pm 06:51 pm 08:21 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 03:50 am 12:05 pm 03:24 pm 06:51 pm 08:21 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 03:49 am 12:05 pm 03:24 pm 06:52 pm 08:22 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 03:49 am 12:05 pm 03:24 pm 06:52 pm 08:22 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 03:49 am 12:06 pm 03:24 pm 06:52 pm 08:22 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 03:49 am 12:06 pm 03:24 pm 06:53 pm 08:23 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 03:49 am 12:06 pm 03:24 pm 06:53 pm 08:23 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 03:49 am 12:06 pm 03:24 pm 06:53 pm 08:23 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 03:49 am 12:06 pm 03:24 pm 06:54 pm 08:24 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 03:49 am 12:07 pm 03:25 pm 06:54 pm 08:24 pm

صور امساكية شهر رمضان 2018 صحار

صور امساكية شهر رمضان 2018 البريمي

صور امساكية شهر رمضان 2018 خصب

صور امساكية شهر رمضان 2018 صلالة

صور امساكية شهر رمضان 2018 ابراء

صور امساكية شهر رمضان 2018 نزوى

صور امساكية شهر رمضان 2018 مسقط