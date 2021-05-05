تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 عمان .. امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في عُمان

صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في عُمان صور امساكية شهر رمضان 2018 صحار صور امساكية شهر رمضان 2018 البريمي صور امساكية شهر رمضان 2018 خصب صور امساكية شهر رمضان 2018 صلالة صور امساكية شهر رمضان 2018 ابراء صور امساكية شهر رمضان 2018 نزوى صور امساكية شهر رمضان 2018 مسقط.
الامساكية المهمة لكل منزل مسلم في دولة عمان، حيث ان المواطنين في كل دولة يعتمدون على الامساكية للتعرف على مواقيت الصلاة، وفي شهر رمضان المبارك يكون للامساكية اهمية كبيرة، حيث يمكن من خلالها التعرف على موعد السحور والامساك والافطار، ومواعيد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا الامر المهم لجميع المواطنين العمانيين، لذلك سوف نقوم بنشر مجموعة من الامساكيات لشهر رمضان المبارك لمدن عمان، لكي يكون بمقدور الجميع التعرف على اختلافات المواقيت في كل امساكية، لهذا تابعونا للحصول على صور امساكية شهر رمضان 2018 عمان.
صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في عُمان
زوارنا العمانيين الكرام اهلا بكم في موقعنا الالكتروني الذي سوف نقدم لكم فيه صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018، هذه الامساكية التي يمكنكم من خلالها التعرف على مواقيت الصلوات المختلفة وموعد الافطار والسحور وموعد الامساك، وهي مهمة جدا لكل بيت وعلى كل مسلم ان يحتفظ بها في منزله من اجل التعرف على هذه الاوقات المهمة، لذلك سوف نقوم عبر مقالنا بالتعرف على امساكية شهر رمضان المبارك 2018 عمان وجميع المدن العمانية .
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|03:58 am
|12:03 pm
|03:25 pm
|06:42 pm
|08:12 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|03:58 am
|12:03 pm
|03:25 pm
|06:42 pm
|08:12 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|03:57 am
|12:03 pm
|03:25 pm
|06:43 pm
|08:13 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|03:56 am
|12:03 pm
|03:25 pm
|06:43 pm
|08:13 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|03:56 am
|12:03 pm
|03:25 pm
|06:44 pm
|08:14 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|03:55 am
|12:03 pm
|03:25 pm
|06:44 pm
|08:14 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|03:55 am
|12:03 pm
|03:24 pm
|06:44 pm
|08:14 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|03:54 am
|12:03 pm
|03:24 pm
|06:45 pm
|08:15 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|03:54 am
|12:03 pm
|03:24 pm
|06:45 pm
|08:15 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|03:53 am
|12:03 pm
|03:24 pm
|06:46 pm
|08:16 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|03:53 am
|12:03 pm
|03:24 pm
|06:46 pm
|08:16 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|03:52 am
|12:04 pm
|03:24 pm
|06:47 pm
|08:17 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|03:52 am
|12:04 pm
|03:24 pm
|06:47 pm
|08:17 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|03:52 am
|12:04 pm
|03:24 pm
|06:48 pm
|08:18 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|03:51 am
|12:04 pm
|03:24 pm
|06:48 pm
|08:18 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|03:51 am
|12:04 pm
|03:24 pm
|06:49 pm
|08:19 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|03:51 am
|12:04 pm
|03:24 pm
|06:49 pm
|08:19 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|03:50 am
|12:04 pm
|03:24 pm
|06:49 pm
|08:19 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|03:50 am
|12:05 pm
|03:24 pm
|06:50 pm
|08:20 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|03:50 am
|12:05 pm
|03:24 pm
|06:50 pm
|08:20 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|03:50 am
|12:05 pm
|03:24 pm
|06:51 pm
|08:21 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|03:50 am
|12:05 pm
|03:24 pm
|06:51 pm
|08:21 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|03:49 am
|12:05 pm
|03:24 pm
|06:52 pm
|08:22 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|03:49 am
|12:05 pm
|03:24 pm
|06:52 pm
|08:22 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|03:49 am
|12:06 pm
|03:24 pm
|06:52 pm
|08:22 pm
|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
|03:49 am
|12:06 pm
|03:24 pm
|06:53 pm
|08:23 pm
|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
|03:49 am
|12:06 pm
|03:24 pm
|06:53 pm
|08:23 pm
|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
|03:49 am
|12:06 pm
|03:24 pm
|06:53 pm
|08:23 pm
|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
|03:49 am
|12:06 pm
|03:24 pm
|06:54 pm
|08:24 pm
|الخميس
|30
|14 يونيو, 2018
|03:49 am
|12:07 pm
|03:25 pm
|06:54 pm
|08:24 pm
صور امساكية شهر رمضان 2018 صحار
صور امساكية شهر رمضان 2018 البريمي
صور امساكية شهر رمضان 2018 خصب
صور امساكية شهر رمضان 2018 صلالة
صور امساكية شهر رمضان 2018 ابراء
صور امساكية شهر رمضان 2018 نزوى