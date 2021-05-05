تراند اليوم : توبيكات عن رمضان 2018 تويتر

اعددنا أحد تصميمات التوبيكات مكتوب عليها عبارات عن شهر رمضان لتناسب تغريداتك في هذا الشهر الفضيل، حيث يعتبر شهر رمضان من الأشهر التي يكثر فيها المسلمين من استخدام الأدعية الرمضانية لينالوا بها الأجر والحسنات، حيث يعلم المسلمين أن شهر رمضان تكون الاستجابة لدعوات والأعمال فيها مقبولة، حيث يكون الله عزوجل حاظر بنفسه لاستجابة دعوات العباد في كل رمضان، حيث يحاسب الله عزوجل المسلمين في اخر شهر رمضان كلا علي حسب عمله خلال الشهر الفضيل، فمن خلال هذه الفقرة سوف نعرض أجدد توبيكات عن رمضان تويتر

اروع تصميمات توبيكات تويتر لشهر رمضان

أجمل التوبيكات الرمضانية التي يمكنكم إستخدامها من خلال العديد من مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة مثل تويتر وغيرها من المواقع المنتشرة.

بلغك الله الشهر وشرف الأمه بالنصر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك مدى الدهر.

اعلم أنّ الله لن يدع أي شعور مُوجع مستمراً.. فلُطفه واسع سيطيبُ جراحك ويرضّيك فلا تحزن .. اللهُم فرّج عن أحبتي كل ضيق في هذه الشهر الفضيل

باسم الرحمن وشهر القرآن يمتعنا برمضان ويجعل فيه الغفران.

اللهُّم أصلح أحوال المسلمين في رمضان وألف بين قلوبهم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهُم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم

أهديك عطر الورد وألوانه أرسل جواب انت عنوانه واهنيك بقدوم رمضان وأيامه.

الهم اغفر لنا خطايانا ولا تخرجنا من رمضان الي وقد غفرت لنا ذنوبنا

غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وبلغك شهر الصائمين.

الهم لا تخرجنا من رمضان الي وقد ثبت أقدامنا علي دينك وقربت القران منا يا ارحم الراحمين

الله يتقبل صيامك ومبارك عليك الشهر و يعود عليك بصحه وسعادة وعمر مديد.

اللهم قر أعين موتانا بقربك ، واسعِدهم بجوارك ، ومتع بصرهم في الجنه بالنظر إلى وجهك الكريم ، اللهم ارحمهم واغفر لهم.