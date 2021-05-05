تراند اليوم : امساكية شهر رمضان 2018 جدة ( صور امساكية شهر رمضان 2017 في جدة )

امساكية شهر رمضان 2017 في جدة ومواقيت الصلاة في رمضان – توقيت صلاة الفجر رابع يوم رمضان، امساكية شهر رمضان 2018 جدة، قضاء شهر رمضان في الممكلة العربية السعودية في ظل ما تمتاز به من اماكن دينية كونها تضم الكعبة المشرفة قبلة المسلمين وكذلك الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف وغيرها من الأماكن التي تمتاز بها المملكة وهي التي تجعل من شهر رمضان المبارك أمر في غاية الجمال من الناحية الدينية والوجدانية التي يتعلق من خلالها الصائم بربه من خلال الإقبال على تأدية الصلاة والتراويح والقيام وتلاوة القرآن الكريم، امساكية شهر رمضان دوناً عن امساكيات غيره من الشهور يجد منها الكثير مادة دسمة لتوزيعها كصدقة جارية أو حتى في سبيل الكسب من وراءها من خلال تقديمها بإسم المحال التجارية من أجل نشرها بين الناس للتعريف بهذه المحال وبعناوينها، ولهذا نجد تنافس شديد في تصايمم امساكية شهر رمضان 2018 لكي تكون في أفضل ضورة من أجل نشرها بين الناس للإحتفاظ بها والتعرف على مواعيد الامساك والافطار من خلالها، وقد جاءت أول صور امساكية شهر رمضان 2018 جدة في الصورة المرفقة أدناه في انتظار المزيد منها.

امساكية شهر رمضان جدة 2018

يقترب شهر رمضان أكثر فأكثر حيث أنه سيكون في منتصف شهر مايو حسب التوقعات الفلكية كما أنه يتوقع ان يستمر هذا العام ثلاثون يوماً، حيث يكون يوم الأربعاء 16 مايو وينتهي يوم الخميس 14 يونيو، سيكون موعد صلاة الفجر في أول أيام رمضان وفقاً لامساكية شهر رمضان جدة 2018 في تمام الساعة 4:21 بينما يكون موعد آذان المغرب في تمام الساعة 6:55 ويصل في آخر يوم صلاة الفجر لحد الساعة 4:13 بينما يكون آذان المغرب في آخر أيام شهر رمضان في جدة في تمام الساعة 9:07، وهذه هي صور امساكية شهر رمضان 2018 جدة المتوفرة.

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الاربعاء 1 16 مايو 4:11 4:21 5:45 12:20 3:37 6:55 8:55 الخميس 2 17 4:10 4:20 5:44 12:20 3:37 6:55 8:55 الجمعة 3 18 4:09 4:19 5:44 12:20 3:37 6:56 8:56 السبت 4 19 4:09 4:19 5:43 12:20 3:36 6:56 8:56 الاحد 5 20 4:08 4:18 5:43 12:20 3:36 6:57 8:57 الاثنين 6 21 4:08 4:18 5:43 12:20 3:36 6:57 8:57 الثلاثاء 7 22 4:07 4:17 5:42 12:20 3:36 6:58 8:58 الاربعاء 8 23 4:07 4:17 5:42 12:20 3:36 6:58 8:58 الخميس 9 24 4:06 4:16 5:42 12:20 3:35 6:59 8:59 الجمعة 10 25 4:06 4:16 5:42 12:20 3:35 6:59 8:59 السبت 11 26 4:06 4:16 5:41 12:20 3:35 6:59 8:59 الاحد 12 27 4:05 4:15 5:41 12:20 3:35 7:00 9:00 الاثنين 13 28 4:05 4:15 5:41 12:21 3:35 7:00 9:00 الثلاثاء 14 29 4:05 4:15 5:41 12:21 3:35 7:01 9:01 الاربعاء 15 30 4:04 4:14 5:41 12:21 3:36 7:01 9:01 الخميس 16 31 4:04 4:14 5:41 12:21 3:37 7:02 9:02 الجمعة 17 1 يونيو 4:04 4:14 5:40 12:21 3:37 7:02 9:02 السبت 18 2 4:04 4:14 5:40 12:21 3:38 7:02 9:02 الاحد 19 3 4:03 4:13 5:40 12:21 3:38 7:03 9:03 الاثنين 20 4 4:03 4:13 5:40 12:22 3:39 7:03 9:03 الثلاثاء 21 5 4:03 4:13 5:40 12:22 3:39 7:04 9:04 الاربعاء 22 6 4:03 4:13 5:40 12:22 3:40 7:04 9:04 الخميس 23 7 4:03 4:13 5:40 12:22 3:40 7:04 9:04 الجمعة 24 8 4:03 4:13 5:40 12:22 3:41 7:05 9:05 السبت 25 9 4:03 4:13 5:40 12:23 3:41 7:05 9:05 الاحد 26 10 4:03 4:13 5:40 12:23 3:41 7:05 9:05 الاثنين 27 11 4:03 4:13 5:40 12:23 3:42 7:06 9:06 الثلاثاء 28 12 4:03 4:13 5:40 12:23 3:42 7:06 9:06 الاربعاء 29 13 4:03 4:13 5:40 12:23 3:43 7:06 9:06 الخميس 30 14 4:03 4:13 5:41 12:24 3:43 7:07 9:07

وفي ختام ما قدمناه من صور امساكية شهر رمضان 2018 جدة، نأمل أن يهله الله علينا وعليكم ونحن في تمام الصحة والعافية وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين فيه بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.