تراند اليوم : هكذا سيشيع عالم الفيزياء "هوكينغ" ..أيها المسافرون عبر الزمن!!

المسافرون عبر الزمن مدعوون لمراسم تأبين عالم الفيزياء هوكينغ

لندن- الخليج 365

دعت عائلة عالم الفيزياء البريطاني البارز، ستيفن هوكينغ، الجمهور، ومن بينهم المسافرون عبر الزمن، لحضور مراسم تأبينه في الـ15 من يونيو المقبل.

وأعلن موقع Stephenhawkinginterment.com الذي يقوم بالقرعة على أحقية حضور مراسم تأبين هوكينغ أنه يمكن للراغبين في المشاركة في الفعالية حتى تاريخ 31 ديسمبر من العام 2038 بتقديم طلب لحضور التأبين عبر الموقع الإلكتروني.

وذكر الموقع أن لديه ألف مكان مخصص للحاضرين.

وأشار ممثل عن عائلة هوكينغ إلى أن لا أحد يثبت بعد استحالة الانتقال عبر الزمن، وهو ما كان يؤمن به العالم الراحل.

وسيدفن رماد هوكينغ بعد حرق جثته في أرض دير سان بيتر في وستمنستر البريطانية بين قبري عالمي، الفيزياء إسحاق نيوتن، والبيولوجيا تشارلز داروين.