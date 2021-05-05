تراند اليوم : امساكية شهر رمضان 2018 مصر الأن لكم امساكية مصر 2018 pdf

نقدم إمساكية شهر رمضان 2017 في مصر لتتيح مواقيت الصلاة في رمضان لجميع الفروض، وتعلن موعد آذان الفجر وموعد آذان المغرب وتوقيت الإفطار والسحور وموعد الإمساك عن الطعام والشراب لتوجه المسلمين، إمساكية رمضان 2017 تتيج مواقيت الصلاة لجميع الفروض الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومن الجدير ذكره أنه يوجد فروق توقيت بين المحافظات وبعضها، وبين البلاد المختلفة، ويجب الحرص على الصلاة بعد الآذان مباشرة، وبالنسبة للرجال يجب أداء الصلاة في المساجد، وتنفيذ أحكام الصيام الصحيحة والإكثار من ذكر الله عز وجل، ومن أحكام الصيام في شهر رمضان المعظم:

صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 مصر

نضع بين ايديكم زوارنا الكرام صور امساكية شهررمضان المبارك 2018 مصر، ايضا صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في جميع المحافظات المصرية ال25، حيث هناك الكثير من الامساكيات للشهر الفضيل التي تختلف فيها المواقيت من محافظة لاخرى، لذلك سوف نزودكم بامساكية المحافظة المصرية كاملة التالية: الاسكندرية، الاسماعيلية، اسوان، اسيوط، الاقصر، البحر الاحمر، البحيرة، بني سويف، بورسعيد، جنوب سيناء، الجيزة، الدقهلية، دمياط، سوهاج، السويس، الشرقية، شمال سيناء، الغربية، الفيوم، القاهرة، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، مطروح ، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد،.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:29 am 11:57 am 03:36 pm 06:50 pm 08:20 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 03:28 am 11:57 am 03:36 pm 06:50 pm 08:20 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:27 am 11:57 am 03:36 pm 06:51 pm 08:21 pm السبت 4 19 مايو, 2018 03:26 am 11:57 am 03:36 pm 06:52 pm 08:22 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 03:25 am 11:57 am 03:36 pm 06:52 pm 08:22 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:24 am 11:57 am 03:36 pm 06:53 pm 08:23 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:24 am 11:57 am 03:36 pm 06:54 pm 08:24 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:23 am 11:57 am 03:36 pm 06:54 pm 08:24 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 03:22 am 11:57 am 03:36 pm 06:55 pm 08:25 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:21 am 11:57 am 03:36 pm 06:55 pm 08:25 pm السبت 11 26 مايو, 2018 03:21 am 11:57 am 03:36 pm 06:56 pm 08:26 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 03:20 am 11:57 am 03:36 pm 06:57 pm 08:27 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:19 am 11:58 am 03:37 pm 06:57 pm 08:27 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:19 am 11:58 am 03:37 pm 06:58 pm 08:28 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 03:18 am 11:58 am 03:37 pm 06:58 pm 08:28 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 03:18 am 11:58 am 03:37 pm 06:59 pm 08:29 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 03:17 am 11:58 am 03:37 pm 07:00 pm 08:30 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 03:17 am 11:58 am 03:37 pm 07:00 pm 08:30 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 03:16 am 11:58 am 03:37 pm 07:01 pm 08:31 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 03:16 am 11:59 am 03:37 pm 07:01 pm 08:31 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 03:16 am 11:59 am 03:37 pm 07:02 pm 08:32 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 03:15 am 11:59 am 03:38 pm 07:02 pm 08:32 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 03:15 am 11:59 am 03:38 pm 07:03 pm 08:33 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 03:15 am 11:59 am 03:38 pm 07:03 pm 08:33 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 03:15 am 12:00 pm 03:38 pm 07:03 pm 08:33 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 03:14 am 12:00 pm 03:38 pm 07:04 pm 08:34 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 03:14 am 12:00 pm 03:38 pm 07:04 pm 08:34 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 03:14 am 12:00 pm 03:39 pm 07:05 pm 08:35 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 03:14 am 12:00 pm 03:39 pm 07:05 pm 08:35 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 03:14 am 12:01 pm 03:39 pm 07:05 pm 08:35 pm

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