تراند اليوم : لعنة فضل شاكر وابراهيم عيسى تحل على شركة "العدل جروب" .. تفاصيل

القاهرة / الخليج 365

بعد إعلان شركة “العدل غروب” تراجعها عن العقد المبرم مع الفنان فضل شاكر لغناء تتر المسلسل الرمضاني “لدينا أقوال أخرى” من بطولة النجمة المصرية يسرا وإخراج محمد علي، بسبب احتجاجات لبنانية، اضطرت الشركة لوقف تصوير عمل رمضاني آخر هو مسلسل الممثل محمد هنيدي “أرض النفاق”، الذي كان واجه مشكلة اعتراض السعودية على مشاركة الكاتب إبراهيم عيسى في التمثيل فيه.

وأعلن هنيدي في تغريدة له في حسابه على “تويتر” أن “أرض النفاق” لن يرى النور في شهر رمضان بسبب مشكلات لدى قناة “أون تي في”، وأنه توقف عن تصوير مشاهده من دون سبب.

ويبدو أن السبب الرئيسي في هذا الأمر، عدم البدء بتصوير النسخة السعودية من المسلسل، بعد رفض القناة السعودية “SBC” التي يشرف عليها الإعلامي داوود الشريان، عرض المسلسل بسبب مشاركة الكاتب إبراهيم عيسى الذي تقرر الاستعاضة عنه بالممثل سامي مغاوري لتأدية الدور في النسخة التي ستعرض في دول الخليج، وأصبح العمل مهدد بالخروج من الخريطة الدرامية الرمضانية.

الخبر أثار استياء محبي هنيدي الذي يعود للشاشة الفضية بعد غياب سبع سنوات عن الاعمال الدرامية، وأطلق محبوه “هاشتاغ” بعنوان “ادعم محمد هنيدي”، عبّروا فيه عن استيائهم من قرار “العدل غروب” حذف مشاهد عيسى من النسخة التي كانت ستعرض على القناة السعودية.