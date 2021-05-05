تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 اليمن جميع المحافظات اليمنية امساكية رمضان 2018

نقدم لكم امساكية رمضان 2018 اليمن في جميع المحافظات اليمنية امساكية رمضان 2018 ، كل عام والجميع بخير نقدم لكم جدول يوضح للجميع اليوم عبر اليمن الغد إمساكية رمضان 2018 اليمن صنعاء مواعيد الصلاة اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء للسنة 2018.من المواعيد من مواعيد الصلاة ومواعيد الإفطار والإمساك من إمساكية رمضان 1439 في اليمن لهذا العام في صنعاء .بعد الإعلان عن موعد رمضان في اليمن يمكنكم التعرف الأن على الإمساكية من إمساكية رمضان 2018 في اليمن وتحديداً في العاصمة اليمنية صنعاء.ومن الإمساكية من إمساكية رمضان يمكنكم التعرف على إمساكية شهر رمضان المبارك وبداية الصيام والإفطار وبداية الصلوات الخمس في العاصمة صنعاء. صور امساكية شهر رمضان 2018 صنعاء

ضنعاء العاصمة اليمنية وفيها تتركز أهم الطقوس والشعائر الدينية في شهر رمضان المبارك جاءت امساكية شهر رمضان 2018 الخاصة بها متضمنة مواعيد الصلاة كاملة بما فيها الفجر والعشاء كما ترون في الصورة التالية وهي من بين صور امساكية شهر رمضان 2018 اليمن.

صور امساكية شهر رمضان 2018 عدن

امساكية شهر رمضان 2018 في مدينة عدن اليمنية ستكون على النحو التالي

صور امساكية شهر رمضان 2018 الشيخ عثمان

امساكية شهر رمضان 2018 في مدينة الشيخ عثمان واحدة من مدن اليمن جاءت على النحو التالي

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الثلاثاء 1 15 مايو 4:05 4:15 5:34 12:00 3:15 6:25 7:55 الاربعاء 2 16 4:04 4:14 5:34 12:00 3:16 6:25 7:55 الخميس 3 17 4:04 4:14 5:34 12:00 3:16 6:25 7:55 الجمعة 4 18 4:04 4:14 5:34 12:00 3:17 6:26 7:56 السبت 5 19 4:03 4:13 5:33 12:00 3:17 6:26 7:56 الاحد 6 20 4:03 4:13 5:33 12:00 3:18 6:26 7:56 الاثنين 7 21 4:02 4:12 5:33 12:00 3:18 6:27 7:57 الثلاثاء 8 22 4:02 4:12 5:33 12:00 3:19 6:27 7:57 الاربعاء 9 23 4:02 4:12 5:33 12:00 3:19 6:27 7:57 الخميس 10 24 4:02 4:12 5:32 12:00 3:20 6:28 7:58 الجمعة 11 25 4:01 4:11 5:32 12:00 3:20 6:28 7:58 السبت 12 26 4:01 4:11 5:32 12:00 3:21 6:28 7:58 الاحد 13 27 4:01 4:11 5:32 12:00 3:21 6:29 7:59 الاثنين 14 28 4:01 4:11 5:32 12:00 3:22 6:29 7:59 الثلاثاء 15 29 4:00 4:10 5:32 12:01 3:22 6:29 7:59 الاربعاء 16 30 4:00 4:10 5:32 12:01 3:23 6:30 8:00 الخميس 17 31 4:00 4:10 5:32 12:01 3:23 6:30 8:00 الجمعة 18 1 يونيو 4:00 4:10 5:32 12:01 3:23 6:30 8:00 السبت 19 2 4:00 4:10 5:32 12:01 3:24 6:31 8:01 الاحد 20 3 4:00 4:10 5:32 12:01 3:24 6:31 8:01 الاثنين 21 4 4:00 4:10 5:32 12:01 3:25 6:31 8:01 الثلاثاء 22 5 3:59 4:09 5:32 12:02 3:25 6:32 8:02 الاربعاء 23 6 3:59 4:09 5:32 12:02 3:25 6:32 8:02 الخميس 24 7 3:59 4:09 5:32 12:02 3:26 6:32 8:02 الجمعة 25 8 3:59 4:09 5:32 12:02 3:26 6:33 8:03 السبت 26 9 3:59 4:09 5:32 12:02 3:27 6:33 8:03 الاحد 27 10 3:59 4:09 5:32 12:03 3:27 6:33 8:03 الاثنين 28 11 3:59 4:09 5:32 12:03 3:27 6:34 8:04 الثلاثاء 29 12 3:59 4:09 5:32 12:03 3:28 6:34 8:04 الاربعاء 30 13 4:00 4:10 5:32 12:03 3:28 6:34 8:04

وفي ختام ما سبق من صور امساكية شهر رمضان 2018 اليمن، هذه امانينا نطيرها لشعبنا العربي في دولة اليمن أن يحل علينا وعليهم هذا الشهر الفضيل وقد حقن الله دمائنا وآمن روعنا وحفظنا من كل الشرور.