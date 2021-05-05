تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 ليبيا .. امساكية ليبيا 2018

سنضع على هذا الموضوع "امساكية رمضان 2018 ليبيا" جدول وامساكية شهر رمضان حسب التوقيت المحلي للعاصمة اليبية طرابلس وبقية المدن اليبية ، امساكية شهر رمضان 1439 حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها - ليبيا.توقيت الامساك في ليبيا 2018 وتوقيت الافطار في ليبيا - جميع المحافظات.في الجدول التالي موعد اذان الفجر في طرابلس - وتوقيت الصلاة لكل فرض طوال ايام شهر رمضان.

توقيت الصلاة في بنغازي ومصراته والبيضاء

توقيت صلاة الظهر في محافظة سبها وصبراته والكفرة وترهونة وغريان وبني الوليد

اوقات صلاة العصر في محافظة الجميل وشحات ويفرن ورقدالين وتاورغاء ومرزق وهون والعجيلات

وقت الامساك والافطار لكل المحفظات والمدن اليبية من ضمنها محافظة سلوق وطبرق والخمس ودرنة وزوارة والمرج وسرت

ومحافظة مسلاتة وايضاً محافظة الزنتان وصرمان واوباري والأيبار والقبة ، وتوقيت اذان في محافظة الماية والبريقة وجالو ونالوت وزلطن وراس لانوف ودان وبراك وايضا غات وسوسة

موعد اذان المغرب في كل المحافظات التالية ، محافظة هون والعجيلات وسلوق ومزدة

توقيت صلاة العشاء لكل المحافظات في ليبيا منها محافظة العربان وتوكرة وغدامس وأوجلة.

صور امساكية شهر رمضان 2018 طرابلس

سنبدأ في تقديم صور امساكية شهر رمضان 2018 ليبيا، حيث سترون امساكية شهر رمضان طرابلس 2018 وفقاً لما جاء عن وزارة الاوقاف والشئون الدينية في ليبيا.

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الثلاثاء 1 15 مايو 4:14 4:24 6:08 1:04 4:46 7:59 9:31 الاربعاء 2 16 4:13 4:23 6:08 1:04 4:46 8:00 9:32 الخميس 3 17 4:12 4:22 6:07 1:04 4:46 8:01 9:33 الجمعة 4 18 4:11 4:21 6:06 1:04 4:46 8:01 9:34 السبت 5 19 4:10 4:20 6:06 1:04 4:46 8:02 9:35 الاحد 6 20 4:09 4:19 6:05 1:04 4:46 8:03 9:36 الاثنين 7 21 4:08 4:18 6:05 1:04 4:46 8:03 9:37 الثلاثاء 8 22 4:08 4:18 6:04 1:04 4:46 8:04 9:38 الاربعاء 9 23 4:07 4:17 6:04 1:04 4:47 8:05 9:39 الخميس 10 24 4:06 4:16 6:03 1:04 4:47 8:06 9:40 الجمعة 11 25 4:05 4:15 6:03 1:04 4:47 8:06 9:41 السبت 12 26 4:04 4:14 6:02 1:04 4:47 8:07 9:42 الاحد 13 27 4:04 4:14 6:02 1:04 4:47 8:07 9:43 الاثنين 14 28 4:03 4:13 6:01 1:05 4:47 8:08 9:44 الثلاثاء 15 29 4:02 4:12 6:01 1:05 4:47 8:09 9:45 الاربعاء 16 30 4:02 4:12 6:01 1:05 4:47 8:09 9:45 الخميس 17 31 4:01 4:11 6:00 1:05 4:48 8:10 9:46 الجمعة 18 1 يونيو 4:00 4:10 6:00 1:05 4:48 8:10 9:47 السبت 19 2 4:00 4:10 6:00 1:05 4:48 8:11 9:48 الاحد 20 3 3:59 4:09 5:59 1:05 4:48 8:12 9:49 الاثنين 21 4 3:59 4:09 5:59 1:06 4:48 8:12 9:49 الثلاثاء 22 5 3:59 4:09 5:59 1:06 4:48 8:13 9:50 الاربعاء 23 6 3:58 4:08 5:59 1:06 4:49 8:13 9:51 الخميس 24 7 3:58 4:08 5:59 1:06 4:49 8:14 9:51 الجمعة 25 8 3:58 4:08 5:59 1:06 4:49 8:14 9:52 السبت 26 9 3:57 4:07 5:59 1:07 4:49 8:15 9:53 الاحد 27 10 3:57 4:07 5:58 1:07 4:49 8:15 9:53 الاثنين 28 11 3:57 4:07 5:58 1:07 4:49 8:16 9:54 الثلاثاء 29 12 3:57 4:07 5:58 1:07 4:50 8:16 9:54 الاربعاء 30 13 3:57 4:07 5:58 1:07 4:50 8:16 9:55

صور امساكية شهر رمضان 2018 الزويتينة

مدينة الزويتينة من اهم المدن الليبية وفيها عدد كبير من السكان لهذا سعينا لكي تكون امساكية شهر رمضان من بين ما تحصلنا عليه من صور امساكية شهر رمضان 2018 ليبيا.

صور امساكية شهر رمضان 2018 مارسه ال بورايكاه

مدينة مارسه ال بورايكاه هي الأخرى من بين أهم المدن في ليبيا والتي يسعى الكثير من السكان للإطلاع على امساكية شهر رمضان 2018 الخاصة بها من بين ما يتوفر من صور امساكية شهر رمضان 2018 ليبيا.



صور امساكية شهر رمضان 2018 اجدابيا

مدينة اجدابيا الليبية فيها تقام الشعائر الخاصة بشهر رمضان في أجواء رمضانية في غاية الجمال وهذه هذه امساكية شهر رمضان 2018 الخاصة بها.

إلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم هذه المجموعة من صور امساكية شهر رمضان 2018 ليبيا، والتي خصصناها لأهم المدن الليبية وهي طرابلس وأجدابيا ومارسه ال بورايكاه وكذلك مدينة الزويتينة.