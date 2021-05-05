تراند اليوم : "الكوكايين" كابح للشهية يحد من قدرة الجسم على تخزين الدهون

وكالاتمشرق نيوز

كشفت أبحاث طبية حديثة "أن الكوكايين – الذى ينتمى إلى فئة المخدرات "أ"- لا يعمل على كبح الشهية فقد بل يحد من قدرة الجسم على تخزين الدهون".

وعلى الرغم من هذا التأثير الحيوى الهام لمكافحة البدانة إلا أن هذا التأثير يتوقف ويزول عند توقف المريض عن تناول هذه المادة المخدرة

فقد توصل فريق من العلماء بجامعة "كامبريدج"البريطانية إلى أن الأشخاص الذين يتوقفون عن تعاطى الكوكايين تنحسر عنهم فاعليته وفائدته فى كبح الشهية والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم لتزداد أوزانهم بمعدلات كبيرة فى أعقاب التوقف عن التعاطى .