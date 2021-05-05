تراند اليوم : حفرة عميقة تبتلغ مبنى مبنى في فلوريدا بأميركا

نيويورك / مشرق نيوز /

ذكرت صحيفة "أورلاندو سينتينيل" أمس الاثنين، أن حفرة عميقة تسببت في ابتلاع الأرض لأحد المباني تدريجياً بمنتجع في فلوريدا، بالقرب من ديزنى وورلد، كما تسببت في انهيار مبنى آخر.

وقالت الصحيفة إن المقيمين في منتجع "سامر باي" في كلايرمونت، وسط فلوريدا، سمعوا مساء الأحد، أصوات تصدّع مرتفعة، حيث بدأت الأرض تتحرك تحتهم والنوافذ تتحطم.

ولم يصب أي من النزلاء الذين كان عددهم يبلغ نحو 36 شخصاً بأذى، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النزلاء كان أمامهم ما بين 10 و15 دقيقة للهروب قبل أن تبتلعهم الحفرة التي بلغ عرضها 18 متراً.

يشار إلى أن ظاهرة الحفر شائعة في فلوريدا، وتحدث عندما تذوب طبقة من الحجر الجيري في الأرض في مياه حمضية قليلاً، ما يؤدي لحدوث حفرة.

يذكر أنه في شباط الماضي لقي رجل يبلغ من العمر 36 عاماً، حتفه عندما ابتلعته حفرة عميقة بعد انهيار الارضية تحت غرفة نومه.