تراند اليوم : الرياضة تساعد على النوم

واشطن / مشرق نيوز

ذكرت دراسة أميركية أن ممارسة التمارين الرياضية لمرة واحدة لا تساعد بشكل سحري على النوم، بل أن ممارستها بشكل منتظم هي السبيل المناسب لذلك.

وقالت الطبيبة كيلي بارون من جامعة نورثوسترن الأميركية، والباحثة الأساسية في الدراسة "في حال كنت تعاني من الأرق، لن تتمكن من تحسين نوعية نومك فور بدء ممارستك الرياضة".

وأوضحت أن العلاقة التي تجمع بين الرياضة والنوم "طويلة المدى"، داعية الأشخاص إلى "المواظبة على ممارسة الرياضة وعدم فقدان اهتمامهم بها".

وقامت بارون بتحليل الأثر اليومي للرياضة بعد استماعها إلى شكاوى مرضاها الذين يعانون من الأرق من أن التمارين الرياضية التي أوصتهم بممارستها لم تساعدهم بشكل فوري على النوم، وقالت "كانوا يرددون لي أنهم مارسوا التمارين الرياضية لساعات أمس، غير أنهم لم يتمكنوا من النوم على الإطلاق".

وأضافت "من المعروف أن التمارين الرياضية تحسّن نوعية النوم"، غير أنها لاحظت أن "المسألة لم تكن بهذه البساطة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من الأرق".

وأطلعت بارون على معطيات تعود إلى نساء في سن متقدمة، نظراً إلى أنهنّ الأكثر عرضة للمعاناة من الأرق، وعلى مدى 16 أسبوعاً، فاستنتجت أن مفتاح النجاح هو المواظبة على التمارين الرياضية، ولاحظت أن ظهور أثر التمارين الرياضية على النوم قد يستغرق فترة طويلة تصل إلى 4 أشهر.

كما حذرت بارون من أن الأرق قد يخفض رغبة الأشخاص بممارسة الرياضة.