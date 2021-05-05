تراند اليوم : عقار جديد لتدمير الخلايا السرطانية

لندن / مشرق نيوز /

طور علماء من جامعة شاوثهامبتون البريطانية عقارا جديدا يعزز جهاز المناعة في جسم الانسان ومن ثم يدمر الخلايا السرطانية التي تصيب البنكرياس والرأس والعنق والتي يصعب معها استخدام التقنيات الحديثة.

ويعمل العقار الجديد على زيادة قدرة جهاز المناعة للتعرف على الأورام ومهاجمتها، وقد أشارت البحوث الحديثة إلى أن كثيرا من السرطانات يمكن أن تعطل الخلايا المناعية، جاعلة إياها عاجزة عن متابعة المسار الطبيعي لمهاجمة الورم ووقف نموه.

وبحسب صحيفة ديلي تلغراف أن العقار الجديد، المسمى تشيلوب 7/4، يعيد تنشيط هذه الخلايا ويزيد أعدادها، وبتلقيح المرضى بحيث يمكن تدريب هذه الخلايا المناعية على استهداف السرطان، يقول الأطباء إنهم يستطيعون تركيز هجمات جهاز المناعة على الورم، وقد أظهرت تجربة على 26 مريضا مصابين بسرطان البنكرياس نتائج مشجعة بالفعل.

ويشار الى أن العقار الجديد هو الأحدث في مجال واعد لعلاج السرطان المعروف باسم العلاج المناعي الذي يحاول استغلال الجهاز المناعي للمريض نفسه لمعالجة الأورام بدلا من الاعتماد على العلاج الكيميائي أو الإشعاعي لقتل الخلايا السرطانية، وحتى الآن تم إقرار علاج مناعي واحد للسرطان لاستخدامه في المرضى المصابين بسرطان الجلد المعروف باسم ميلانوما.

يذكر أن سرطان البنكرياس يؤثر في نحو 9000 شخص في بريطانيا ومعدلات النجاة منه منخفضة جدا، حيث إن أقل من 4% المصابين به يحيون لأكثر من أربع سنوات".