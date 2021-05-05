تراند اليوم : تراجع في درجة الحرارة حتى الأحد المقبل

رام الله- الخليج 365:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية في بيان وصل صحيفة "الخليج 365" أن يكون الجو اليوم الجمعة حاراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو حاراً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأحد، يكون الجو حاراً نسبياً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.