تراند اليوم : لبناني يعبر المحيط الهندي "تجذيفاً"

وكالاتمشرق نيوز

في رحلة أشبه بفيلم مغامرات شيق، استمرت نحو شهرين، عبر اللبناني مكسيم شعيا المحيط الهندي تجذيفاً على متن قارب صغير.

قطع شعيا مسافة 6500 كيلومتر، امتدت من جزر قريبة من مدينة بيرث عند الشواطئ الغربية لأستراليا وصولا إلى موريشيوس.

واستمرت الرحلة التي حملت اسم "عملية ريو" لمدة شهر و 27 يوماً و21 ساعة قطعها تجذيفاً في المحيط الهندي.

ورافق المغامر اللبناني في هذه الرحلة مخرج الأفلام الوثائقية البريطاني ستيورات كيرشو (33 عاما) وصديقه ليفار نيستد (42 عاما) من جزر فارو.وانطلق المغامرون الثلاثة في التاسع من يونيو الماضي، وفقاً لما ذكرت وكالة فرانس برس.

واشتهر شعيا بمغامراته في الطبيعة، إذ حقق أرقاما قياسية ببلوغه القمم السبع الأعلى في العالم بينها قمة إيفرست عام 2006 واجتيازه القطبين الشمالي والجنوبي على مزلاجين عام 2009. لبناني يعبر المحيط الهندي "تجذيفاً"